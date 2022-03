EXCLUSIV! Simona Hapciuc, adevărul despre Culiță și Jador! Ce impresie are despre ei, cu adevărat? "Îmi provoacă frustrare"

In articol:

Simona Hapciuc este foarte iubită de public. La fiecare apariție, primește complimente, în primul rând pentru fizicul ei de invidiat, dar și pentru personalitatea plăcută pe care o are.

Pe lângă proiectele TV la care ia parte, Simona Hapciuc are și o poveste de viață fabuloasă, pe care mulți nu o cunosc.

Simona Hapciuc a acceptat provocarea lui Alex Nedelcu, de aparticipa în cadrul unui joc, unde a primit câteva fotografii cu persoane cunoscute de ea și a trebuit să spună primul cuvânt, primul sentiment care-i vine în minte când vede respectiva persoană. Iată ce dezvăluiri a făcut Simona Hapciuc din viața personală, ce părere are despre anumite persoane, ce a spus despre conflictul pe care l-a avut în urmă cu ceva timp cu o colegă de emisiune, dar și care este cel mai important bărbat din viața ei, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Simona Hapciuc, adevărul despre Jador

Simona Hapciuc [Sursa foto: Captură YouTube]

Una dintre fotografiile pe care Simona le-a primit în cadrul jocului a fost cu Jador. Cei doi s-au întâlnit în cadrul a diverse proiecte de televiziune, unde au rezonat destul de bine.

Vedeta a lăsat deoparte inhibițiile și i-a spus lui Alex Nedelcu, ce crede cu adevărat despre Jador.

"Jador se iubește foarte mult. E foarte plin de el. Atunci când am făcut parte din același proiect, am împărțit sentimente și bune și mai puțin bune. Cu Culiță am avut divergențe, ne-am certat, dar cu el nu, deși am avut momente în care ne-am contrazis. De multe ori venea la mine să vorbim despre fata aceea, despre care nu știu dacă e fosta sau actuala lui. Este o poveste fără sfârșit.", a declarat Simona Hapciuc, în platoul WOWbiz.

Citeste si: Klaus Iohannis, discuţie de ULTIMA ORĂ cu Volodimir Zelenski. Ucraineanul l-a „dat de gol..- bzi.ro

Citeste si: Simona Hapciuc a rămas fără jobul din televiziune, dar nu o duce rău deloc. Din ce a ajuns să facă bani frumoși, în timp ce stă acasă: "Am un program lejer"

Simona Hapciuc, adevărul despre Culiță

Simona Hapciuc [Sursa foto: Captură YouTube]

Următorul la rând a fost Culiță, la care a răspuns într-un mod absolut neașteptat. Simona Hapciuc a comentat despre fizicul său, dar și care este sentimentul pe care îl trezește în ea, atunci când îl vede pe artist.

"Culiță a pus burtă! Atunci când vine vorba de el, chiar acum când l-am văzut, am un sentiment de frustrare. Îmi provoacă frustrare.", a mărturisit Simona Hapciuc, în cadrul jocului difuzat pe canalul WOWnews.

Citeste si: Simona Hapciuc rupe tăcerea după ce s-a spus că a bătut-o pe Ameri Nasrin. Cum au stat, de fapt, lucrurile: ”A vrut să dea cu palma, am prins-o de mâini și am împins-o”

Simona Hapciuc, adevărul despre Bogdan Mocanu

Simona Hapciuc [Sursa foto: Captură YouTube]

O altă persoană publică de interes, prezentă pe ecran, în cadrul jocului din platoul WOWbiz, a fost Bogdan Mocanu. Simona Hapciuc s-a luminat la față când l-a văzut, însă nu s-a abținut să recunoască și care este unul dintre defectele influencerului.

"E bine Bogdan! E un băiețel, pentru că e mai mic decât mine ca și vârstă. La comportament e și mai mic. Este alintat. E mult prea alintat, chiar și pentru vârsta lui.", a mai spus Simona Hapciuc, în emisiunea lui Alex Nedelcu.