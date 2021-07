EXCLUSIV ”Tata Teo”, dezvăluiri inedite despre accidentarea gravă a lui Jador de la Survivor: ”Trebuia să mă cert cu el la propriu”

Doctorul Teo la Ștafeta Mixtă 18:24, iul 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

Jador a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Survivor România 2021, fiind chiar și favorit la marele premiu. Din nefericire, acesta s-a accidentat grav și a fost nevoit să părăsească emisiunea din jungla dominicană. Doctorul Teo, prezent la Ștafeta Mixtă, a vorbit și despre situația lui Jador, de la acea vreme.

”Tata Teo” a dezvăluit că faimosul nu-și dorea să părăsească competiția și că insista mereu să se întoarcă, iar atunci când a aflat că este nevoit să părăsească emisiunea pentru că va fi mult mai grav, din punct de vedere medical, dacă va rămâne, Jador s-ar fi simțit dezamăgit.

Dr. Teo: Jador a făcut o glumă acolo si a spus că nu vrea să mă mai vadă pentru că eram mereu cu gura pe el și el e năbădăios. Spunea „stau” si plecam eu și făcea ce voia el. Ce nu s-a văzut la televizor este că el a fost pe tratament, cred că două săptămâni și ceva. Era cineva cu el, sa aiba grija ca are tot ce ii trebuie acolo. Nu as putea să spun că ar fi rezistat până la final, cu durerile de spate, dacă nu s-ar fi accidentat la spital.

Tot timpul spunea că vrea să rămână în competitie, eram in discutii de genul ăsta, așa e Jador până la urmă. Trebuia să mă cert cu el la propriu, ca pana la urma sa se intoarca, cum s-a intors cu ortez si carja, ca sa-l reintroducem in atmosfera, sa nu mai stea singur acolo. S-ar fi recuperat mult mai bine daca ar fi stat in camera de hotel. Era partial recuperat cand a spus ca vrea sa intre din nou si s-a intamplat ce s-a intamplat.

”Tata Teo” susține că accidentarea lui Jador a fost foarte gravă

Doctorul Teo este de părere că accidentarea lui Jador a fost una gravă, iar faimosul nu mai putea rămâne în competiție, căci își făcea rău singur. Expertul în sănătate a dezvăluit că manelistul obișnuia să se certe cu toată lumea dacă dorea, pentru că voia să rămână în competiție, în ciuda durerilor și a rănilor pe care le avea. ”Tata Teo” a punctat faptul că Jador și-a dorit să lupte până la capăt.

Dr. Teo: Eu cred că Jador se ceartă cu toată lumea dacă vrea. Zicea „doctore, nu mai pot, nu mai vreau să stau aici” si ziceam „bine, hai că mai vedem”. Pe de altă parte venea si spunea că il doare. Cand a plecat a constientizat si el că nu se mai putea. Era momentul cand si el a inteles ca nu mai poate si pentru mine a fost mai usor să ii spun „gata”. Acolo oamenii vin cu ideea că trebuie să termine in orice fel, in orice conditii si nu e asa. Dupa ce ies realizeaza ca e mai bine ca s-au oprit. Presupunand ca ar fi primit acceptul meu sa continue, nu ar fi fost bine, cu siguranta ar fi fost mai grav.

Au mai fost accidentari, dar nu au fost atat de grave. Vedeam daca se puteau agrava sau nu. Nu au fost accidentări grave. Și Zanni a fost, Culită, Musty, Starlin. Au fost situatii in care s-au recuperat, nu complet, dar pana in punctul in care sa poata intra in competitie. Unii concurenti au incercat sa acopere durerea, dar se vede pe fața lor. Spun „Nu mă doare”, dar văd pe traseu daca se chinuie.