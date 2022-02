EXCLUSIV! Vladimir Putin și Emmanuel Macron, cavalerii mesei de 6 metri, au negociat la „distanță”. Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: „Sper să se evite un război cald.”

In articol:

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o vizită de „foc” la Moscova, unde a discutat cu Președintele Rusiei, Vladimir Putin, mai bine de 5 ore, la Palatul Kremlin.

The long table at which Putin and Macron sat during the talks in Moscow became an occasion for many mimes and the subject of jokes. pic.twitter.com/0btLBFJNJN