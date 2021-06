Extraterestru sau fantomă? Imaginile care au împărțit internetul în două VIDEO

In articol:

Un videoclip care îți dă fiori a ajuns viral în mediul online! În Jharkhand, India, mai mulți motocicliști s-au întâlnit cu o siluetă ciudată. Momentul a fost filmat, iar imaginile au ajuns pe Twitter, unde au fost distribuite de mii de persoane. Este greu de identificat ce se află mai exact în videoclip.

Mai multe persoane susțin că este o ființă nepământeană, o fantomă sau doar o femeie dezbrăcată.

Scott Waring, un vânător de OZN-uri celebru şi simpatizant al teoriei conspiraţiei, a scris pe blogul său că este vorba despre un extraterestru. Ceea ce face diferența între așa-zisul extraterestru și ființa umană sunt mâinile.

„O siluetă ciudată.. semănând cu o fantomă sau un extraterestru... a fost filmată pe un drum din India. Creatura pare umană, cu toate acestea, mâinile sale sunt cu 20 la sută mai lungi decât la oameni. Fiinţa albicioasă ori poartă un costum foarte strâns pe corp ori este dezbrăcată”, a declarat Scott Waring.

El le-a oferit un sfat persoanelor care se mai întâlnesc cu altfel de creaturi care par din altă lume. Scott Waring susține că atunci când te întâlnești cu un așa-zis extraterestru, poate ar trebui să porți o discuție cu el pentru că nu se știe niciodată ce surprize sau secrete poți afla.

„Extratereştri sunt din ce în ce mai aproape. Sfatul meu, când vedeţi unul, este să vă opriţi şi să vorbiţi cu el. Poate voia să dea leacul pentru Covid cuiva şi nimeni nu l-a abordat. Poate vrea să ofere secretul nemuririi şi totuşi, nimănui nu-i pasă suficient pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe extraterestru”, a adăugat Scott Waring.

Scott Brando, un vânător de farse celebru, neagă ipoteza conform cărora în videolcip se află o fantomă sau chiar un extraterestru.

El a scris pe site-ul ufoofinterest.org că este vorba despre o femeie dezbrăcată, chiar dacă aparențele dau de înțeles altceva. Părerile din mediul online cu privire la imaginile care îți dau fiori rămân împărțite.

„Contrar a ceea ce credeam, video-ul cu presupusul extraterestru nu este o farsă, nu e nimic regizat. Este doar o femeie care merge goală pe stradă”, a scris Scott Brando.

The video has become talk of the town. People are assuming it to be an Alien and it actually could be, keenly observe the 13th second of the video, A red Lapros wing UFO flying with jangling sound. Place-Near Hazaribagh,Jharkhand @isro @NASA @aajtak @ndtv @republic @BBCWorld pic.twitter.com/P4hcLf5yNn