Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România. Ștefan Ciuculescu a adus punctul victoriei. „Leii se arată la sfârșit!”

Primul meci de imunitate al săptămânii a fost câștigat de Faimoșii la Survivor România. Războinicii sunt nevoiți să facă nominalizări și să trimită un concurent în cursa pentru votul publicului.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Faimoșii și-au adjudecat imunitatea la Survivor România cu scorul de 10-8 și au câștigat recompensa suplimentară pusă în joc.

Sălbaticii se întorc în camp victorioși cu provizii ce constau în câte trei kilograme de cartofi, orez și făină, dar și 500 de ml de ulei. Adversarii lor primesc doar jumătate din cantitate.

Echipa Faimoșilor

Punctul victoriei a fost adus de Ștefan Ciuculescu. „ Sunt obișnuit cu presiunea, am jucat cu 40 de mii de oameni în tribună. Am fost destul de complicat pentru că Andrei a avut o zi excelență, dar leii se arată la sfârșit”, a declarat fotbalistul.

Irisha: Mă simt foarte bine. La ultima intrare mi-am dat seama că știu să înot. Din dorința de a ajunge mai repede am învățat să înot. Sunt entuziasmată pentru echipă. A fost o energie bună în camp și pe teren. Am fost degajați. Nu a fost neapărat finalul meu, dar am luat două puncte. Ne e foame și o să ne ajungă 3 zile proviziile. Sunt fericită.

Cucu: Sunt foarte fericit pentru că am reușit să bat pe cineva care e vechi în competiție. Mă bucur că era să-l bat și pe Marius. Sunt foarte fericit.

Războinicii, în fața unui consiliu de nominalizare la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au pierdut imunitatea la mustață, după ce Andrei nu a reușit să trimită jocul în proba de ștafetă. Războinicul s-a duelat cu Ștefan Ciuculescu pentru 9-9, însă nu a reușit să-l învingă pe fotbalist.

„A stat jocul în mâna mea, îmi asum această pierdere. Jocul a fost pierdut de când am pierdut punctul meu cu Cucu. Primele două puncte le dedic lui Starlin, urmatoarele două nu am reușit să le aduc. Eu sper să câștigăm mâine să echilibrăm balanța. Îmi cer scuze echipei, că nu am venit cu rezultate bune”, a spus Andrei Dascălu.

Adelina Damian: Nici eu nu știu ce s-a întâmplat în apă. Îmi e frică să sar în apă. Uit să respir cum trebuie. Le mulțumesc colegilor mei că au fost alături de mine. I-am auzit de pe margine. Mă enervează că nu am reușit să aduc niciun punct.

Albert oprea: Nu am putut să câștigăm astăzi. Am pierdut la un scor mic. Trebuie să ne punem toată baza în următorul joc de imunitate. Ceva nu s-a legat astăzi. Nu e nimeni vinovat. Ne vom nominaliza astăzi și poate vom scăpa săptămâna asta, pentru că au plecat mai multe persoane de la noi decât la ei.