Faimoșii câștigă meciul de recompensă și premiul ales de publicul Survivor România. Sebastian Chitoșcă și Elena Marin aduc punctul decisiv în proba de ștafetă

In articol:

Încă un joc de infarct la Survivor România. Faimoșii și Războinicii s-au confruntat în meciul pentru recompensă și au luptat cot la cot pentru premiul special ales de publicul de acasă. După mai multe răsturnări de scor și șapte egaluri, echipa roșie a reușit să se impună în proba de ștafetă.

Majda de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Echipa Faimoșilor câștigă meciul de recompensă în fața Războinicilor

Cele două echipe au dat tot ce au avut mai bun pe traseu, iar acest lucru s-a văzut în scorul strâns de pe tabelă. În cele din urmă, Faimoșii au fost cei care au reușit să se impună în proba de ștafetă, în care s-au confruntat Marilena și Starlin din echipa albastră și Elena Marin, alături de Sebastian Chitoșcă, din echipa roșie.

Citeste si: Scandalul dintre Jador și Culiță, regizat de cei doi? Ce a apărut ieri pe internet și răstoarnă tot ce se știa despre relația celor doi: ”Pentru răul care l-ai făcut...”

Fostul fotbalist de la Steaua București susține că Survivor România este o competiție mult mai grea decât se vede de la televizor și concurenții sunt supuși cu adevărat unor condiții vitrege.

Mă așteptăm să vin aici și să mă distrez, dar cei de acasă trebuie să înțeleagă că e o competiție dură. Aici te bați cu mai multe obstacole, nu doar pe traseu, foamea, stresul și dorul de familie, căldura. Le mulțumesc colegilor mei pentru că dau totul pe fiecare traseu și sunt bucuros că am adus pe mâinile Majdei acest coș de legume pentru că ne va pregăti ceva gustos”, a spus Sebastian Chitoșcă.

Citeste si: Fost concurent de la Chefi la cuţite, acuzaţii grave pentru angajaţii unui spital, după ce mama lui a murit de COVID-19- bzi.ro

Jador de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Mama Geta se bagă în scandalul dintre Culiță Sterp și Jador! Ce spune despre scandalul epocal de la Survivor România

Jador: Sunt mai vulcanic și nu-mi place să pierd. A avut noroc Sorinel de dată asta. Dată viitoare o să-l nenorocesc pentru că e mult mai slab. Sunt cu mult în fața lui. Pe Andreiuț l-am distrus, nu mai are nicio șansă, dar pe Sorinel vreau să-l bat bat să-i rup psihicul de fiecare dată.

Daniel Pavel, prezentator Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacțiile Războinicilor după înfrângerea din meciul de recompensă

Concurenții din echipa albastră și-au acceptat înfrângerea și îi felicită pe Faimoși că au fost mai buni de această dată. Marilena și-a cerut scuze Războinicilor, pentru că a făcut o mică greșeală pe traseu, care i-a constat victoria pe colegii săi.

Citeste si: Logodnicul Elenei Marin de la Survivor România a recunoscut în direct! Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte să înceapă competiția: „Da, am făcut asta”

Starlin: Sunt momente și momente. Am încercat ce a fost posibil, dar Sebi a fost mai bun decât mine de data asta. Se întâmplă într-o competiție. Atăzi noi, mâine ei. Sebi și Elena au făcut un traseu extrem de bun, noi nu am reușit să ajungem la timp. Cred că am fost foarte buni și noi.

Marilena: Sunt foarte dezamăgită de mine, pentru că nu am adus niciun punct echipei mele astăzi, le cer scuze. Din păcate, știu că sunt o luptătoare și puteam mai mult, dar astăzi mi-am dat ultima putere din mine. În ultimele zile simt că mă sting și nu-mi mai găsesc motivația interioară și nici forța. Îi felicit pe Faimoși, le mulțumesc că mi-au dat încrederea să fac o ștafetă cu Starlin. Am căzut de două orila funie, am încercat să mă ridic și acolo am pierdut foarte mult. Nu a fost ziua noastră, dar vom câștiga meciul următor.

Citeste si: Ana Porgras de la Survivor România și-a sacrificat copilăria pentru gimnastică. Părinții ei au făcut eforturi inumane pentru cariera ei. Povestea dramatică de viață a Faimoasei

Premiul de săptămâna viitoare pentru echipa care va câștiga meciul de recompensă va fi ales tot de public. De această dată, telespectatorii pot alege între salata de avocado și puiul Shanghai. De precizat că, majoritatea concurenților își doresc carne, dar decizia este în mâinile celor de acasă. Cei care doresc să voteze, o pot face pe pagina oficială de Instagram Survivor România.