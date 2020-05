In articol:

FanArena, emisiunea prezentata de Cosmin Cernat, ce a dezvaluit in ultimele patru luni culisele celei mai dure si spectaculoase competitii, Survivor Romania, le va oferi telespectatorilor, sambata, dupa Marea Finala Survivor Romania, emotii uriase, marturii la cald ale invingatorului si ale finalistilor . Ultima editie a acestui sezon va putea fi urmarita, in direct, sambata aceasta, de la ora 00:30, imediat dupa desemnarea castigatorului Survivor Romania.

“Va fi o editie de colectie, avand in vedere ca vom intra, in direct, la foarte scurt timp dupa ce se va afla cine va fi detinatorul trofeului 'Survivor Romania'. Desemnarea marelui castigator Survivor Romania, prin votul publicului, va naste emotii, va aprinde pasiuni. Astept cu nerabdare deznodamantul, decizia celor de acasa. Am si eu emotii pentru ca in tot acest timp in care s-a desfasurat competitia Survivor Romania, i-am urmarit pe concurenti, i-am cunoscut apoi in emisiune, pe masura ce au iesit din concurs, le-am cunoscut familiile, apropiatii, am aflat lucruri extraordinare despre fiecare”, a declarat Cosmin Cernat.

Emisiunea FanArena le-a adus telespectatorilor dezvaluiri in exclusivitate din Republica Dominicana, interviuri memorabile cu cei eliminati din competitie, marturii ale membrilor familiilor, ale prietenilor celor care au facut totul pentru a-si depasi limitele intr-o batalie unica, care a cucerit milioane de fani.

Nu pierdeti sambata, imediat dupa Marea Finala Survivor Romania, o editie incendiara FanArena, prezentata de Cosmin Cernat, la Kanal D!