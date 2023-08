In articol:

FCSB a întâlnit-o pe Poli Iași pe Arena Națională duminică, 20 august. FCSB a deschis scorul înainte de fluierul de final al primei jumătăți printr-o execuție de la aproximativ 20 de metri sub bara tranversală a lui Ovidiu Popescu, care a bifat totodată și meciul cu numărul 200 în Superliga României . Căpitanul „roș-albaștrilor”, Darius Olaru a dublat diferența gazdelor în minutul 68. Florinel Coman a fost cel care a pasat decisiv în cazul ambelor faze de gol.

FCSB dată afară de pe Arena Națională! Care este motivul din spatele acestei decizii?

La începutul sezonului, FCSB nu a beneficiat de acces pe Arena Națională, datorită mai multor evenimente desfășurate pe cel mai mare stadion din România, astfel împiedicând disputarea meciurilor vicecampioanei, care a fost nevoită să joace pe arena „Arcul de Triumf”, iar mai apoi a revenit și pe „Ghencea”.

Pentru „roș-albaștrii” urmează partida cu UTA Arad de luni, 28 august, de la ora 21:30, în deplasare pe stadionul Francisc Neuman, iar ulterior îi vor înfrunta acasa pe cei de pe locul al doilea, Universitatea Craiova sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 18:00. De data aceasta, vicecampioana nu se va putea folosi de Arena Națională.

Ca și în startul sezonului, pe cel mai mare stadion al țării, se vor desfășura evenimente, în perioada 1-3 septembrie are lor East European Comic Con, un festival dedicat fanilor benzilor desenate, animațiilor, jocurilor video, dar

și serialelor sau filmelor.

Cu toate acestea, FCSB nici la finalizarea acestui eveniment nu va putea reveni pe Arena Națioanlă, sursele precizând că primăria capitalei dorește să păstreze gazonul în cea mai bună stare pentru viitoarele meciuri ale naționalei din preliminariile EURO 2024.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

Formația dirijată de Edward Iordănescu o va întâlni pe selecționata Israelului sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 21:45, și pe Kosovo marți, 12 septembrie, de la ora 21:45. Ambele partide urmează să fie disputate pe Arena Națională.

Citește și: Sergino Dest este din nou împrumutat de FC Barcelona! Fotbalistul a ajuns la PSV

Andrea Compagno poate fi următorul jucător care pleacă de la FCSB pentru suma minimă de 1,5 milioane de euro. [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Guardiola nu se poate baza pe un jucător important! John Stones acuză probleme musculare, acest lucru venind la scurt timp după ce Kevin De Bruyne s-a operat și va lipsi câteva luni

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Noul serial fenomen al toamnei, “Secrete de familie”, va avea premiera pe 30 august, de la 20:00, la Kanal D!- radioimpuls.ro

Florinel Coman: „ A fost greu la nivel psihologic după ratarea calificării ”

În finalul partidei împotriva celor de la Poli Iași, Florinel Coman a discutat despre performanța echipei din meciul ce tocmai se încheiase, dar și despre atmosfera de după eliminarea din UEFA Europa Conference League, răspunzându-i și lui Gigi Becali la solicitarea pentru lungirea sesiunilor de antrenament.

„Au încercat să ne surprindă pe contratac, dar am prestat un fotbal bun, am avut ocazii. Un joc bun făcut de mine, e important că am avut realizări.

A fost greu la nivel psihologic după ratarea calificării, dar este bine că am reușit să ne mobilizăm. (n.r.- despre cele cinci victorii consecutive din campionat) Înseamnă că suntem o echipă bună, o echipă omogenă, care își dorește să câștige fiecare meci și reușește” , a declarat Florinel Coman după partida de pe Arena Națională.

Când a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre declarația lui Gigi Becali, care le-a cerut jucătorilor să se antreneze mai mult, Florinel Coman a oftat și și-a luat la revedere, nedorind să comenteze pe baza acestui aspect, lăsând loc de interpretări.