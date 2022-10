FCSB, out din Europa! Echipa lui Dică a marcat de două ori cu Anderlecht, dar şi-a luat adio de la "primăvara" Conference League

In articol:

Anderlecht- FCSB s-a încheiat 2-2, rezultat care nu le mai lasă roş-albaştrilor nicio şansă de calificare în "primăvara' Conference League. În ultimul meci din grupe, FCSB o va întâlni pe West Ham, dar confruntarea nu va mai avea nicio miză pentru echipa antrenată de Nicolae Dică. Roş-albaştrii au acumulat doar două puncte în cele cinci partide de până acum şi nu mai au cum să o ajungă pe a doua clasată, Silkeborg.

Deşi Nicolae Dică a odihnit o parte dintre titulari, FCSB s-a descurcat onorabil pe terenul lui Anderlecht. Belgienii au condus de două ori, prin golurile marcate de Verschaeren (min. 38) şi Vertonghen (min. 75), dar roş-albaştrii au revenit datorită reuşitelor semnate de Compagno (min. 60) şi Dawa (min. 82).

Echipele de start:

Anderlecht: Van Crombrugge – Murillo, Vertonghen, Hoedt, Ndiaye – Diawara, Arnstad – Refaelov, Verschaeren, Amuzu – Fabio Silva

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Tamm, Radunovic – Oaidă, Edjouma, Olaru – Miculescu, Dumiter, Oct. Popescu

Anderlecht și FCSB se întâlnesc, în această seară, de la ora 19.45, pe stadionul ”Lotto Park”, din Bruxelles, în etapa a 5-a a Grupei B din UEFA Conference League, într-un meci în care se vor lupta pentru o calificare în 16-imile de finală ale competiției. Ambele echipe au nevoie, însă, de o minune pentru accede în faza următoare, după o serie de rezultate negative. Echipa lui Nicolae Dică vine după un usturător 0-10 (în dubla manșă) cu Silkeborg, în timp ce formația belgiană s-a împiedicat de West Ham United.

FCSB a deplasat în Belgia tot lotul, dar există voci care susțin că echipa ”roș-albastră” este obosită după meciurile din Liga1, mai ales că luni, s-a jucat la Sepsi (scor 1-0 pentru formația bucureșteană), condiții în care antrenorul Nicolae Dică nu-i va folosi pe unii dintre titulari. Mai mult, chiar tehnicianul vicecampioanei a recunoscut, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Anderlecht, că jucătorii săi sunt obosiți.

Anderlecht- FCSB UEFA Conference League. Nicolae Dică, la conferința de presă: ”Credeți că nu ar trebui să schimb niște jucători din echipă?”

Anderlecht-FCSB UEFA Conference League . "Pe ce echipă ne bazăm? Dacă noi am jucat luni seară la Sfântu Gheorghe și ne-am întors noaptea, la 4, la bază, marți am făcut doar refacere, iar azi am plecat pe drum atâtea ore, credeți că nu ar trebui să schimb niște jucători din echipă? Am văzut și în campionatul României, s-au jucat intermediare și majoritatea echipelor au schimbat jucătorii.

Este normal să schimbăm. Asta nu înseamnă că nu ne interesează acestă competiție (n.r. UEFA Conference League). Trebuie să ne gândim cum vom folosi acești jucători, ce feedback am de la ei. Noi ne antrenăm azi practic, iar jucătorii care au jucat luni seară fac un antrenament de reactivare. Ați văzut și voi diferența care a fost când am jucat cu foarte mulți jucători tineri și care au evoluat mai puțin. Sunt tineri, fără meciuri internaționale, dar vor prinde și ei experiență și vor ajunge la un nivel bun. Important e că am ajuns aici, dar important e și cum vom termina ultimele două partide. Dacă vom folosi jucători care au jucat mai puțin în campionat nu înseamnă că nu ne interesează această competiție. Încercăm pe mai multe fronturi, trebuie să dăm șanse și altor jucători să evolueze", a declarat Nicolae Dică, la conferința de presă.

Gigi Becali a dat verdictul ”Niciodată n-am jucat aşa rău”

Pe de altă parte, finanțatorului Gigi Becali speră într-o victorie care să îi aducă bani în visterie, și, astfel, să mai uite de rezultatele foarte slabe obținute de echipa lui în Europa. „La Bruxelles, să vedem, să credem că obţinem şi noi prima victorie. Aşa să credem! Cine ştie, poate luăm şi noi 500.000. Am nevoie de ăia 500.000 de euro ca să iau alţi jucători la iarnă. Mă gândesc ce să fac să întăresc echipa asta, că niciodată n-am jucat aşa rău", a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Antrenorul belgienilor, demis cu trei zile înainte de meciul cu echipa lui Dică

Dacă la FCSB este liniște deocamdată, după rezultatele bube obținute în ultimele etape din campionat, la Anderlecht a venit taifunul. Rezultatele sub așteptări în campionat (doar locul 14, cu 16 puncte accumulate în 14 etape!!!) și în Europa au dus la consecințe dure luate în privința antrenorului Felice Mazzu. Conducerea clubului s-a supărat pe tehnicianul în vârstă de 56 de ani, adus în această vară, pe banca belgienilor, și l-a demis cu doar trei zile înainte de întâlnirea cu FCSB.

Formația din capitala Belgiei a avut probleme mari și în Europa, în grupa din Conference League, acolo unde după 1-0 acasă cu Silkeborg, au urmat un 0-0 în deplasare cu FCSB şi două înfrângeri cu West Ham United, 0-1 (a) şi 1-2 (d). „RSC Anderlecht încheie cu efect imediat colaborarea cu Felice Mazzu. La baza acestei decizii se află rezultatele care sunt mult sub așteptări, după 14 meciuri. Până la numirea unui nou principal, antrenorul de la echipa a doua, Robin Veldman, va prelua temporar funcția de antrenor principal al primei echipe”, a transmis Anderlecht, pe site-ul clubului, care l-a și numit în funcție pe Robin Veldman.

„Este clar că este un moment dificil pentru a debuta. Prima echipă nu merge bine, iar când se întâmplă aşa, tot clubul suferă din cauza asta. E bine însă că eu mă bucur de încrederea conducerii clubului, aşa că sunt fericit pentru această oportunitate”, a declarat „interimarul” Veldman.

FCSB are nevoie de victorie pentru a spera într-o calificare miraculoasă

În această seară, atât Anderlecht, cât și FCSB au nevoie de victorie pentru a spera la o calificare miraculoasă în 16-imile dse finală ale competiției, de pe locul secund (n.r. primul loc merge direct în ”optimi”). Dacă echipa belgiană ar avea șanse mari în cazul unui rezultat favorabil, ei bine, vicecampioana României, chiar și în cazul unui succes pe ”Lotto Park”, va depinde de jocul rezultatelor. FCSB mai poate prinde locul 2 doar printr-o minune, după ce a adunat doar un singur punct până acum: 1-3 cu West Ham United (d), 0-0 cu Anderlecht (a), 0-5 (d) şi 0-5 (a) cu Silkeborg. La un calcul simplu, pentru a merge în faza următoare, echipa lui Dică trebuie să câştige cu Anderlecht (d) şi West Ham United (a), iar Silkeborg să piardă ultimele două partide. de menționat faptul că, în partida tur, din etapa a 2-a a Grupei B, disputată pe Arena Naţională din Bucureşti, FCSB şi Anderlecht au remizat, scor 0-0.

Programul lui FCSB în grupele Conference League și clasament

Runda 1: 8 septembrie, ora 22:00: West Ham – FCSB 3-1 (Bowen 69′, Emerson 74′, Antonio 90′/ Cordea 34′) Runda 2: 15 septembrie, ora 22:00: FCSB – Anderlecht 0-0 Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg – FCSB 5-0 (Klynge 3′, Kusk 7′, Helenius 35′, Thordarson 58′, Adamsen 71′) Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB – Silkeborg 0-5 (Kusk 12′, Klynge 16′, Tengstedt 63′, Jorgensen 68′, 70′) Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht – FCSB Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB – West Ham

Clasament

West Ham -12 puncte Silkeborg- 6 puncte Anderlecht – 4 puncte FCSB – 1 punct

Anderlecht- FCSB UEFA Conference League. Echipe probabile și arbitrii

Anderlecht: 30. Van Crombrugge- 3. Delcroix, 14. Vertonghen, 4. Hoedt- 62. Murillo, 18. Ashimeru, 61. Arnstad, 21. Diawara, 7. Amuzu- 11. Rafaelov, 99. Silva Rezerve: 26. Coosemans, 5. N'Diaye, 10. Verschaeren, 24. Abdulrazak, 27. Sadiki, 29. Stroeykens, 46. El Hadj, 54. Sardella, 59. Duranville, 70. Esposito, 76. Stassin Antrenor: Robin Veldman

FCSB: 32. Târnovanu- 22. Boboc, 5. Dawa, 6. Haruț, 33. Radunovici- 26. Oaidă, 20. Dulca, 80. Radaslavescu- 11. Miculescu, 13. Dumiter, 10. Oct. Popescu Rezerve: 99. A. Vlad, 2. V. Crețu, 7. Fl. Coman, 9. I. Stoica, 16. Tamm, 18. Edjouma, 27. Olaru, 28. Pantea, 96. Compagno, 98. Cordea Antrenor: Nicolae Dică

Stadion: Lotto Park Arbitru: Manfredas Lukjančukas / Asistenți: Vytenis Kazlauskas și Mangirdas Mirauskas (toți din Lituania)

Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii de la FCSB înainte de meciul din UEFA Conference League cu Anderlecht

Înainte de meciul cu Anderlecht, jucătorii de la FCSB au avut parte de o surpriză. Fostul atacant Harlem Gnohere (34 de ani) și-a vizitat colegii, chiar la antrenamentul oficial, și a fost extrem de fericit să recunoască faptul că are două familii, una în Belgia și alta în România.

„Sperăm că o să ne poarte noroc. Va veni și el la meci. E bine că n-a uitat de unde a plecat. A făcut performanță la acest club”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

Anderlecht-FCSB UEFA Conference League. Cine va difuza partida în România

Anderlecht-FCSB joacă azi în UEFA Conference League, în cadrul grupei B, pe stadionul ”Lotto Park”, din Bruxelles, de la ora 19.45. Meciul poate fi văzut și în România, de fanii ros-albaștrilor și nu numai, pe postul de televiziune ProArena. Înaintea acestui joc, FCSB ocupă ultimul loc în Grupa B din Conference League.