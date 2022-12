Feli Donose și iubitul ei, Cătălin, s-au despărțit! Anunțul făcut de artistă: „Ne-am iubit, dar...”

In articol:

Feli Donose se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, păstrând frecvent legătura cu fanii ei.

Aceasta împărtășește cu admiratorii săi aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci acum, la final de an, Feli a venit cu o veste tristă pentru fanii ei, anunțând că ea și tatăl fetiței sale, Cătălin, și-au spus ”Adio”. Cântăreața a explicat că s-au iubit mult, însă în ultima perioadă și-au dat seama că nu se mai potrivesc. De asemenea, pe cei doi îi leagă în continuare o prietenie strânsă, mai ales că sunt părinții unei fetițe de care ambii sunt extrem de mândri.

„Mai sunt câteva zile până în 2023, iar eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete. Așa că, vreau să știți de la mine că eu și Cătălin am hotărât de comun acord să ne despărțim. Ne-am iubit, dar, de la un timp, nu ne-am mai potrivit. Pe mine și Cătă ne leagă de aici încolo o relație de prietenie frumoasă, mult respect și cel mai important, rolul de părinți ai Norei Luna. Rog presa să ne respecte intimitatea, așa cum și eu am respectat presa la începutul carierei mele. Să avem un 2023 înfloritor”, a scris Feli Donose, într-o postare distribuită pe Instagram.

Feli și Cătălin formau un cuplu de 5 ani

Deși relația lor a ajuns la final, Feli și Cătălin au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 5 ani, iar din relația lor a rezultat și o fetiță, Nora Luna.

Cei doi foști s-au cunoscut la o un eveniment privat, acolo unde artista era invitată pentru a întreține atmosfera. O perioadă lungă de timp, Cătălin și Feli au dorit să-și țină povestea de dragoste departe de ochii lumii, dezvăluind că formează un cuplu abia când artista a adus-o pe lume pe fetița lor.

