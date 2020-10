Feluri de mâncare pe care să le dai de pomană de Sfânta Parascheva

Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Parascheva

In articol:

Sfanta Parascheva, cunoscuta si sub numele de Sfanta Vineri, este considerată ocrotitoarea Moldovei și se sărbătrește în fiecare an pe data de 14 octombrie. Cuvioasa Parascheva este os sfântă venerată în Biserica Ortodoxă Română. Anul, mii de de credincioși veneau la Pelerinajul de la Sfânta Parascheva, în Iași. Anul acesta, această zi sfântă va fi sărbîtorită de credincioși sub condițiile impuse de starea de alertă.

Ocrotitoarea Moldovei este cunoscută pentru puterea ei asupra oamenilor nevoiași. Cei care se rog sincer la moaștele Sfintei Parascheva vor avea parte de bucurii în viață, iar problemele lor vor fi rezolvate. Însă, trebuie respectate anumite lucruri înainte. În această zi, oamenilor le sunt interzise anumite activități. Nu este bine să calci, să cosi, să faci mâncare sau alte treburi în gospodărie, dacă vrei să eviţi durerile de cap şi cele oculare. Cu toate acestea, Biserica Ortoodoxă Română recomandă să dai de pomană.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

Ce alimente este bine să dai de pomană de Sfânta Parascheva?

Conform unei tradiții vechi, de Sfânta Parascheva este bine că dai de pomană, în special oamenilor la nevoie. În popor se spune că bucatele cele mai bune de împărțit celor săraci sunt vinul, mustul, painea, lipiile sau gâul nou.

„În această zi se fac pomeni pentru morţii care nu şi-au găsit liniştea sau au murit fără lumânare. Se împart lipii, vin şi must. Este zi de post şi pentru că este o mare sărbătoare, în gospodării nu se lucrează, pentru a te feri de pericolul bolilor de ochi şi al durerilor de cap”, sunt explicațiile părintele Paul Tudorache, preot paroh la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Călăraşi.

La această listă se adaugă și alimentele care NU trebuie date de pomană sărmanilor. Tradiția spune că printre aceste bucate nu trebuie să se afle alimente care conțin nuci, castraveţi, pepenele roşu, dar nici pomene cu cruce.