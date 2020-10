Superstiţii de Sfânta Parascheva

În fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Parascheva. Mii și mii de oameni iau cu asalt Iașiul, acolo unde se află moaștele Sfintei, respectiv la Catedrală Mitropolitană, pentru a atinge moaștele făcătoare de minuni. Anul acesta însă, din cauza pandemiei de coronavirus, autoritățile au decis că pot participa la pelerinaj doar cetățenii cu domiciliul în Iași, stârnind astfel revolta enoriașilor.

Ziua Sfintei Parascheva este și o zi de pomenire a celor trecuți în „Lumea Neîntoarcerii”. Este momentul când se dau de pomană paine din grâul nou și must. „În această zi se fac pomeni pentru morţii care nu şi-au găsit liniştea sau au murit fără lumânare. Se împart lipii, vin şi must. Este zi de post şi pentru că este o mare sărbătoare, în gospodării nu se lucrează, pentru a te feri de pericole”, explică părintele Paul Tudorache, preot paroh la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Călăraşi, pentru PSnews.ro

Sfânta Parascheva este a doua mare sărbătoare de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie 2019, care abundă de tradiții și superstiții deopotrivă. Astfel, iată care sunt 8 dintre lucrurile pe care nu trebuie să le faci astăzi, pentru a nu avea ghinion.

Lucruri care aduc ghinion dacă le faci astăzi

1. Este interzis să faci treburi în gospodărie;

2. Tradiția populară le interzice femeilor cusutul, mâncarea sau orice alte treburi în gospodărie. În caz contrar, te vei alege cu dureri de cap și de ochi.

Moaștele Sfintei Parascheva

3. Printre bucătele mâncate sau care sunt date de pomană nu trebuie să fie poamene cu cruce, nucile, castraveți și pepene roșu- spune o veche superstiție;

4. Femeile însărcinate au anumite reguli de Sfânta Parascheva, acestea trebuie să împartă mâncarea cu copiii săraci. Potrivit tradiției, în popor se spune că dacă ești însărcinată și urmează să fii mămica, este recomandat să împarți din bucățile tale cu copiii sărmani. Așa, Sfânta te va ocroti la naștere, iar aducerea pe lume a bebelușului va fi ușoară și fără de dureri;

5. Cei care vin să se închine la moaștele Sfintei parascheva de la Iași trebuie să poarte o broderie specială;

6. De Sfânta Parascheva se fac previziuni despre vreme, ținând cont și de somnul oilor. Dacă oile dorm înghesuite și strânse laolaltă în ziua de 14 octombrie, ciobanii spun că iarnă va fi una grea, lungă și friguroasă. Dacă ele dorm risipite, iarna va fi blândă;

7. Preoții spun că moaștele Sfintei sunt îmbrăcate după unele ritualuri bisericești, la care au voie să participe doar preoți ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

8. Sub veșmintele în care Sfânta Parascheva este îmbrăcată în fiecare an, moaștele acesteia mai poartă o ținută care nu se da jos niciodată. Ținuta are și un sigiliu pe care este scris blestemul domnitorului Vasile Lupu dar și al Mitropolitului Varlaam: “blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.”

