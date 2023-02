„Femeia care mi-a schimbat viața” Culiță Sterp, gest romantic pentru iubita lui, de Valentine's Day. Artistul i-a făcut o declarație de dragoste ca-n filme în fața tuturor

In articol:

Culiță Sterp nu ratează nicio ocazie cu care îi poate face o bucurie logodnicei sale. Ieri, de Valentine's Day, artistul și-a surprins iubita cu un cadou și cu o declarație de dragoste pe măsură, prin care și-a exprimat încă o dată dragostea pe care o poartă celei care l-a făcut tată pentru prima dată.

Iubirea a plutit în aer ieri în casa lui Culiță Sterp și a logodnicei sale. Cântărețul i-a dăruit iubitei sale un buchet de trandafiri roșii și i-a făcut declarații de dragoste în fața fanilor lor. Gestul romantic a fost răsplătit pe măsură, chiar înainte de a pleca la cântare, când tânăra mămică a pregătit pentru soțul ei o masă aparte.

„Femeia care mi-a schimbat viața în bine și lângă care am cunoscut iubirea adevărată! Te iubesc”, a scris Culiță Sterp în mediul online, pentru logodnica sa.

Citeste si: „N-aș vrea să sufere restul când l-ar vedea”. Motivul pentru care Anamaria Prodan îl ține ascuns pe iubitul misterios- kanald.ro

Citeste si: Dezertorii ruși întorc armele împotriva lui Vladimir Putin: Ce este Legiunea Rusia Liberă- stirileprotv.ro

Citește și: „S-au întâmplat necazuri fără să vrem” Mama Geta, replica neașteptată după ce Iancu a surprins-o fără centura de siguranță. Imaginile au ajuns pe Internet

Culiță Sterp a devenit tătic pentru prima dată în urmă cu doi ani

Culiță Sterp a simțit pe propria piele ce înseamnă fericirea adevărată în ziua în care a venit pe lume băiețelul său, pe data de 17 iunie 2021.

La acel moment, artistul a scris în mediul online un mesaj emoționant prin care și-a exprimat sentimentele de fericire pentru că a devenit tată pentru prima dată.

Citește și: Ileana Sterp și soțul ei au tras o sperietură zdravănă! Stăteau amândoi pe canapea când s-a întâmplat: „S-a mișcat destul de tare”

„Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pentru că vă schimbă viața cu adevărat 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic!”, a scris artistul în mediul online.