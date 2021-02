Femeia din Constanța care s-a aruncat de la etaj ar fi putut fi salvată! Greșeala pompierilor i-a fost fatală

In articol:

Marți dimineața, o femeie din Constanța, s-a stins din viață după ce a căzut în gol de la etajul șase al blocului unde locuia, pentru a scăpa din calea flăcărilor, care îi acaparaseră locuința. Femeia a rămas captivă în propria locuință, după ce flăcările au făcut prăpăd.

Aceasta s-a speriat teribil și a încercat să se salveze sărind pe balcon sub privirile trecătorilor și ale pompierilor.

Femeia a căzut în gol de la etajul șase, iar echipajele medicale au resuscitat-o, însă din păcate, totul a fost în zadar. Din cauza impactului puternic cu solul, femeia s-a stins din viață. Se pare că incendiul din apartament ar fi izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă. Femeia obișnuia să aprindă lumânări pentru fiul ei, care s-a sinucis în urmă cu o lună.

Femeia care și-a pierdut viața se întorsese după amintirile cu băiatul ei mort

Inițial, femeia reușise să iasă din apartament în același timp cu soțul ei, însă a hotărât să se întoarcă pentru a recupera ultimele amintiri pe care le avea cu băiatul ei decedat.

Femeia s-a întors în flăcări pentru a lua un laptop unde avea ultimele poze cu băiatul ei care a murit acum o lună. Acela ar fi fost momentul când ar fi rămas blocată în casă și a hotărât să sară pe balcon.

Femeia, decedată după ce a căzut în gol de la etajul 6

Incendiul a avut loc într-un bloc de pe Bulevardul Mamaia, chiar în apropiere de Spitalul Militar, în cursul zilei de marți, 16 februarie. Totul a pornit de la un apartament de la etajul 6 al unui bloc cu 7 nivele, în care a izbucnit un incediu extrem de violent, cu flacără deschisă.

Nenorocirea s-a petrecut la ora 9 și 25 de minute, iar reprezentații ISU au transmis faptul că două minute mai târziu a sosit autoscara pentru incendiu.

Situația a luat o întorsătură neașteptată pentru pompieri, atunci când s-a descoperit că echipajul respectiv a ajuns la caz la ora 9 și 40 de minute. Mai exact, după un sfert de oră de cand femeia murise.

„ Nu s-a auzit nimic. Am vazut niste fum si am avut impresia ca s-a lasat ceata. Cand am iesit la balcon, am vazut ca ardea flacara. Am vazut ca au venit si pompierii dar nu stiu de ce dureaza atat. Nu s-a stins nimic deocamdata”, au spus vecinii.

În timp ce echipajele medicale o resuscitau pe femeie, pompierii cu autoscara au urcat la al 6-lea nivel și au început să-i evacueze pe ceilalți locatari pe geam. „Femeia in varsta de 64 de ani era cu sotul ei atunci cand focul a izbucnit, barbatul a iesit pe picioarele lui din apartament insa femeia s-a aruncat de la balcon ca sa se salveze si a cazut aici pe asfalt”, s transmis corespondentul Kanal D la Constanța.

De precizat este faptul că a fost demarată o anchetă internă în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța. „ Ulterior se vor verifica timpii de raspuns, autoscara este alocata unei alte subunitati de interventie care se afla la iesire din constanta la iesire spre Valu lui Traian. Asta inseamna ca a durat un pic mai mult. Luand in considerare si traficul rutier de la ora anuntarii”, au declarat cei de la ISU.