„Femeia e oarbă când iubește cu adevărat” Ella a rupt tăcerea despre relația cu Jador, după ce artistul s-a despărțit de Alexandra Dobia! Încă mai există sentimente de iubire între cei doi?

Ella și Jador au avut o relație tumultuoasă pe când făceau parte din casa „Puterea Dragostei”. Cei doi au încercat să formeze un cuplu la acea vreme, însă relația lor a fost sortită eșecului.

Între timp, cei doi au mai încercat să își refacă viața cu diferiți parteneri, însă în momentul de față ambii sunt singuri. Mulți fani încă își doresc să-i vadă din nou împreună, să lase trecutul în urmă și să-și mai dea o șansă, însă se pare că Ella are o cu totul altă părere. Prezentă în cadrul platoul emisiunii „Online Story”, tânăra a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Jador, mărturisind și dacă mai are sau nu sentimente de iubire pentru artist.

Ella a dezvăluit că obișnuiește să vorbească cu Jador o dată la două-trei zile și să se pună unul pe altul la curent cu ceea ce se întâmplă în viața lor, bun sau mai puțin bun. Tânăra a mărturisit că în trecut a avut sentimente foarte puternice de iubire pentru artist și că suferința a fost pe măsură, însă se pare că acum nu îl mai poate privi cu aceiași ochi, fiind de părere că fostul ei iubit mai are de lucrat la capitolul caracter și maturitate.

„Îi place celebritatea, dar eu îl susțin, este jobul lui. Face bine ceea ce face, pe partea asta profesională sunt foarte mândră de el. Adică eu nu regret nicio secundă că l-am cunoscut și că am avut o cunoaștere cu el. Sunt foarte mândră de el. El mai trebuie să lucreze la caracterul ăla, trebuie să știe că au trecut anii, ne-am schimbat cu toții, am trecut prin probleme. Unii suntem mai norocoși, alții mai puțin norocoși și să nu stagnăm, să realizăm că trebuie să ne maturizăm.”

Ella: „Îmi scrie o dată la două-trei zile îmi scrie, mă sună, mă întreabă ce fac”

„Da, m-a căutat, îmi scrie o dată la două-trei zile îmi scrie, mă sună, mă întreabă ce fac, dar, până în momentul de față, cel puțin, i-am spus că nu mai am sentimente de iubire pentru el și nu vreau să-l mint sau să profit de el din diverse motive, cum s-a interpretat mulți ani la rând. Când am spus că îl iubesc, l-am iubit la momentul respectiv, foarte mult și am suferit foarte mult, că dacă eu nu-l iubeam la momentul respectiv, nu sufeream și nu treceam prin atâtea lucruri prin câte am trecut. Acum, dacă m-aș mai duce și aș experimenta acea poveste aș face total diferi cu el, dar nu regret că l-am cunoscut pe el la momentul respectiv, dar aș fi total diferită. Eu gândesc altfel. Când o femeie iubește, iubește mai profund, când e mai în interiorul relației așa cu sufletul, nu e mai superficial, femeia nu vede, este oarbă, chiar este oarbă femeia când iubește cu adevărat.”, a spus Ella.

Ella nu își dorește o relație cu Jador

De asemenea, Ella a menționat că îi poartă un sentiment pur de prietenie și că este dispusă să îl ajute oricând vede că are nevoie sau când îi cere ajutorul. Printre altele, a relatat o întâmplare de pe vremea în care Jador era într-o relație cu Alexandra Dobia, în care a întrecut măsura la alcool, însă Ella s-a autosesizat rapid, atrăgându-i atenția iubitei sale.

„L-am văzut într-o seară într-un local unde eram și eu, băuse cam mult și m-am dus la domnișoara cu care era, adică fără nicio gelozie, i-am salutat pe toți de lângă, pe el l-am salutat subtil și cu toate astea a venit, m-a luat să vorbesc cu el, și era cu o domnișoară căreia i-am spus «Te rog să ai grijă de el, că bea». Adică am fost atentă, dar m-am dus la masa mea, mi-am văzut de drum, adică nu m-am împiedicat, să rămân la masa respectivă, să-mi caut diverse motive. Am grijă de el, dacă îl văd undeva că îi este rău, dacă doamne ferește mă sună să-mi spună că are nevoie de ceva...”, a mai spus Ella despre Jador.

