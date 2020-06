Fenomen alarmant în România. Numărul cazurilor de incest a explodat!

In articol:

Flavius Lesnic trage un semnal de alarmă după ce în ultimul timp a lucrat la trei cazuri de raport sexual între un tată și o fiică sau o mamă și un fiu. De fiecare dată, familia și autoritățile au părut să ignore incidentele, este dezvăluirea făcută de medic într-un interviu pentru Libertatea.

După 26 de ani de muncă, doctorul Flaviu Lesnic, legist la Spitalul de Urgență Slatina și la Serviciul Județean de Medicină-Legală Olt, susține că România se confruntă cu două probleme majore: creșterea numărului de cazuri incestuoase și nepăsarea autorităților.

Flaviu Lesnic trage un semnal de alarmă în legătură cu modul în care sunt tratate cazurile de incest atât de familie, de comunitate sau de către organele de anchetă. Acesta consideră că este un fenomen aflat în creștere în România, cele mai multe situații apărând în familii dezorganizate, sărace sau cu o educație precară.

Cazurile de incest în România au luat amploare

„Sunt exasperat de ceea ce văd. O să vorbesc despre ultimele cazuri de incest la care am lucrat în ultima vreme și despre reacția familiilor și a polițiștilor. Dar o să anonimizez identitatea persoanelor implicate și localitățile de unde provin acestea doar pentru a proteja victimele, pentru că restul ar merita să fie cunoscuți de toată lumea. Este un fenomen aflat în creștere în țara noastră. Constat cu stupoare că incestul a ajuns să fie acceptat de familie, cunoscut în comunitate și parțial ignorat de polițiști.

Să încep cu primul caz. Este dintr-un oraș care a devenit celebru anul trecut. O fată de 19 ani merge la Poliție și reclamă faptul că este victima unui viol înfăptuit de tatăl ei într-un parc public din centrul orașului. Fata a venit însoțită de mama sa la mine pentru examenul medico-legal. Am recoltat secreții vaginale și fire de păr pubian din zona inghinală, care nu erau ale ei. Am cerut să-l aducă la mine și pe tată, pentru recoltare de probe ADN. Le-am cerut apoi polițiștilor să-mi dea o adresă de înaintare pentru a trimite probele la IML București, având nevoie și de o analiză genetică. Am fost surprins să aflu după câteva zile de la polițiști că au închis dosarul, pentru că fata și-a retras plângerea!

Am luat legătura cu procurorul de caz și mi-a spus că nu mai trebuie să fie trimise. M-am înfuriat pe loc, deoarece fata apucase să-mi povestească în timpul examinării că în urmă cu 6 ani, când avea 13 ani, a mai fost violată și de unchiul său, numai că acesta ajunsese în închisoare pentru fapta sa.

Am luat la citit Codul de procedură penală și am aflat că retragerea plângerii de către victima unui viol sau incest nu înseamnă închiderea cercetărilor penale. Am luat legătura cu procurorii de la Slatina, le-am povestit și mi-au spus că se vor ocupa ei. În scurt timp, polițiștii m-au sunat și mi-au comunicat că dosarul a fost redeschis, fiind semnată o ordonanță în acest sens. Probele recoltate nu le-am aruncat, nu arunc nimic niciodată, dar aveam nevoie să mai recoltez o probă de salivă de la fată pentru analiza genetică. Și am aflat că fata nu vrea să vină, mama acesteia făcând presiuni asupra fiicei sale să nu mai spună că a fost violată pentru că tatăl ei o să ajungă la pușcărie, iar ea nu o să se mai mărite niciodată. A învățat-o să spună că părintele s-a jucat cu ea.

La 5 kilometri distanță de prima localitate, într-un alt oraș renumit, sunt chemat pentru a examina o femeie de 80 de ani care a fost violată de fiul ei, de 45 de ani. Era internată la spital. Oarbă, imobilizată la pat, foarte slabă. Am rămas șocat când mi-a spus că nu i s-a întâmplat nimic rău, că fiul ei e un băiat bun.

La fel ca și în alt caz, mama în vârstă de 70 de ani violată de mai multe ori de fiu, în vârstă de 50 de ani. Toată lumea știa că cei doi au raporturi sexuale și toți așteptau ca femeia să fie cea care depune reclamație la Poliție. Femeia suferea de demență. Nimeni nu a făcut nimic. Și cazurile se tot repetă”, a declarat medicul.