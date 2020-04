Mai exact, Alexander Florescu a adaptat mișcările necesare pentru ”programul” de curățenie de zi cu zi și l-a transformat într-unul care te scapă de celulită și de kilogramele în plus acumulate din cauza timpului petrecut în casă.

Citeste si: Antrenorul vedetelor, Alex Florescu, și-a făcut sală de forță... online

Citeste si: Alexander Florescu, specialistul Kfetele.ro pe FITNESS, te invata cum sa ai brate tonifiate

”Acestea sunt exerciții ușoare, și de reținut, și de făcut, pentru perioada de carantină în care ne plictisim acasă și avem grijă să fie cât mai curat, cât mai dezinfectat totul pentru a nu ne îmbolnăvi de coronavirus. Am adaptat, după ce am studiat cum se face curățenie exemplară, câteva dintre mișcări, iar rezultatele pot fi spectaculoase. Adică, ceea ce propun ajută foarte mult la slăbit și, dacă este combinat cu o dietă sănătoasă, oferă un tonus foarte bun și, normal, o stare psihică pozitivă, esențială pentru această perioadă”, ne-a spus, în exclusivitate, Alexander Florescu. Mai mlt decât atât, specialistul kfetele.ro și antrenorul vedetelor susține că programul său garantează și faptul că perioada stării de urgență și cea de carantină impuse de autorități vor trece mai repde.

”În perioada asta putem să ne obișnuim cu carantina dacă avem ce să facem, dacă timpul trece mai ușor. Iar dacă ne distrăm, facem mișcare și, în același timp, curățenie, totul va fi perfect. Mișcăruile pe care le propun pot fi făcute în minimum 20 de minute, maximum 50, iar rezultatele sunt spectaculoase, atât ca efecte asupra fizicului, cât și în planul curățeniei, mai ales dacă le facem de măcar 3 ori pe săptămână. Pe platforma online a mea pot fi găsite și alte exerciții care propun slăbirea, tonifierea, întreținerea, dezvoltarea masei musculare, recuperare medicală”, ne-a mai spus antrenorul vedetelor, Alexander Florescu.

Vezi video cu exercițiile propuse de Alexander Florescu, antrenorul vedetelor si specialistul kfetele.ro, doar pe KFEELE.ro

Alexander Florescu, campanie pentru copiii obezi

“România are din ce în ce mai mulți copii grași. Grași sau chiar obezi. Iar acest lucru nu are cum să nu ne deranjeze pe noi toți. E vorba de viitorul nostru, de sănătatea lor”, ne-a spus Alex Florescu, antrenorul vedetelor. Din acest motiv, alături de colegii de la sala lui de fitness, a pus la punct un program special pentru copiii cu probleme de greutate.

“Am făcut deja prima tabăra pentru copii. Timp de o săptămâna, i-am dus la munte, am făcut sport alături de ei, le-am făcut câte o dietă, iar rezultatele au fost fantastice. Dar, cel mai important este, cred eu, că am reușit să îi scoatem din casă, să îi ducem în natură și să îi facem să le placă sportul. Culmea, cam toți, acum, după tabăra, s-au apucat să facă sport. Simt că doar implicându-ne noi toți putem să facem ceva pentru ei. Eu, unul, nu pot să stau și să nu fac nimic! Ar fi o crimă. Am făcut toată viață sport, știu cât este de importantă mișcarea, cât de mult îți prelungește viață și ce stare de bine îți poate da după ce reușești să te ții de sport”, ne-a mai spus Alexander Florescu.