Fetiță de 11 ani dintr-un sat din Tulcea, însărcinată în cinci luni! Cine este tatăl: „A întâlnit un baiat și a fost o joacă”

In articol:

O fetiță de 11 ani din satul Agighiol, comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea, este însărcinată în cinci luni de zile. Fata de clasa a IV-a refuza să mai meargă la școală deoarece se simte stânjenită, iar burtica devine tot mai ușor de sesizat.

Maria Lenta este primarul comunei Valea Nucarilor și a confirmat faptul că tânăra este gravidă.

Fata, care face 12 ani în această lună, provine dintr-o familie cu 7 frați. Mama fetei și concubinul ei au decis să se mută în luna iulie a acestui an în satul Agighiol. Fata a rămas însărcinată după ce s-a dus să munceacsă într-un sat vecin, acolo unde a cunoscut un băiat și au întreținut relații intime.

„Face 12 ani luna aceasta. Este dintr-o familie cu sapte frati care s-au mutat in comuna noastra in vara aceasta. Fata, care este eleva in clasa a IV-a deoarece a repetat un an scolar, s-ar fi dus la munca intr-o localitate vecina. Acolo, spune mama ei, a intalnit un baiat si a fost o joaca, ceva nevinovat intre ei”, a declarat Maria Lenta.

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Petrică Mâțu Stoian! Aceasta l-a cunoscut pe artist în...- bzi.ro

Citeste si: Povestea cutremurătoare a lui Valentin, un băiețel rămas orfan la doar 10 ani. Micuțul varsă lacrimi amare la mormântul mamei, care a decedat din cauza unei ciroze hepatice: "A murit mama mea, a murit mama mea!"

Primarul comunei a mai spus că a primit informații conform cărora sarcina fetei decurge normal, însă urmează să mai facă un control. „Mama fetei spune că a fost la doctor şi că sarcina decurge normal, dar nu ne-a dat numele medicului. Ne-am propus să mergem cu ele la doctor din nou”, a mai spus primarul comunei.

Fetița de 11 ani a întreținut relații intime cu un băiat de 16 ani [Sursa foto: PixaBay]

Poliția a deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor

Poliția a decis să deschidă dosar penal în cazul fetei însarcinate în cinci luni de zile. Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) a anunțat că a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Fata de 11 ani a întreținut relații intime cu un al băiat, în vârstă de 16 ani. El a început să fie instrumentat de poliţişti în luna august, imediat după ce au fost sesizaţi, potrivit Agerpres.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu un minor, faptă prevăzută şi pedepsită de articolul 220 Cod penal, cercetările efectuându-se sub directa îndrumare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea”, a anunţat IPJ.