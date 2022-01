Fetița Marisei Paloma, depistată cu varianta OMICRON! ”Nu știu să ne zică doctorii cum se va manifesta fiindcă e prea mică”

In articol:

Marisa Paloma și Liviu au parte de clipe foarte grele! Câștigătoarea de la ”Bravo, ai stil” și iubitul ei se confruntau de o bună perioadă cu diferite probleme și multă oboseală, pentru că micuța lor are colici. De parcă n-ar fi fost de ajuns acest lucru, fetița lor, care a venit de curând pe lume, a fost depistată cu tulpina Omicron a coronavirusului.

Cei doi sunt acum disperați, pentru că nici medicii n-ar fi știut ce să le zică exact, fetița fiind mult prea mică, după cum a dezvăluit vedeta pe Instagram.

Fetița Marisei Paloma [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma, despre clipele grele de care au parte

Aceștia stau în carantină și urmează să se testeze și ei. Micuța nu se simte deloc bine, având febră mare, iar Marisa resimte oboseala din ultima perioadă. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde i-a ținut la curent pe urmăritorii ei cu starea de sănătate a micuței ei. Mulți au fost curioși cum poate o fetiță, născută de puțin timp, să fie infectată cu Omicron.

”Este posibil. Se poate manifesta sub fel și fel de forme: scaun moale, se strica la stomac, nu doarme, plange mult (ca nu era suficient când plângea din cauza colicilor) și cea mai mare problema o reprezintă febra. Este important ca temperatura sa nu crească peste o anumită limita. Pot sa manance extrem de puţin spre deloc, depinde cât de gravă e situația, etc... Momentan, cea mica se prezintă ok... acum dorme, urmează sa se trezeasca cred... mănâncă moderat, e agitată, intr adevar... are și fătucă de bolnavioară, dar măcar i-a scăzut temperatura și nu mai are febră. Deci totul pare sub control in cazul nostru”, a spus Marisa, pe Instagram.

Marisa Paloma [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma [Sursa foto: Instagram]

