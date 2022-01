Cu ce probleme se confruntă fiica Marisei Paloma? Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a povestit totul internauților: „A fost cea mai groaznică zi”

In articol:

Marisa Paloma a intrat în rândul mămicilor din showbiz, iar vedeta a început deja să se confrunte cu mici probleme când vine vorba de bebelușul ei. Așadar, recent, pe pagina personală de Instagram, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” le-a povestit fanilor ei că fiica sa nu prea se simte bine, așa că a hotărât să

Marisa Paloma: „Nu știam ce să-i facem”

o ducă pe cea mică la un medic specialist.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a făcut o postare pe pagina sa personală de Instagram, acolo unde le povestea urmăritorilor ei că cea mică trece printr-o perioadă destul de dificilă, asta pentru că a plâns continuu, iar vedeta, vizibil îngrijorată, a mărturisit că nu știa ce să-i facă micuței sale pentru a o liniști.

Însă, cu toate acestea, Marisa Paloma le-a mai spus fanilor de pe Instagram că deja a făcut o programare la medicul pediatru pentru a o supune pe cea mică unui control mai amănunțit, pentru a vedea care este cauza neliniștii fiicei ei. De asemenea, fosta concurentă de la Kanal D a mai precizat că ea crede că există posibilitatea ca fiica ei să aibă intoleranță la proteina din lapte de

vacă sau la lactoză, însă va afla abia după controlul medicului specialist.

"A fost cea mai groaznică zi dintre toate de până acum. A plâns încontinuu, nu știam ce să-i facem. Am ținut-o în brațe, am făcut tot ce se putea, credeți-mă. Am sunat pediatra și trebuia să mergem azi la un control dar nu am ajuns și o să mergem mâine. Să vedem dacă are intoleranță la lactoză sau la proteina din laptele de vacă. Ni s-a părut că nu-i priește, nu mai știam ce să-i facem.", a povestit Marisa Paloma pe Instagram.

Fiica Marisei Paloma [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma a născut în luna decembrie a anului trecut

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a născut în urmă cu o lună și jumătate, respectiv în luna decembrie a anului trecut. Imediat după ce a adus-o pe lume pe micuța ei, vedeta nu s-a abținut deloc, așa că a postat o fotografie cu cea mică la momentul respectiv.

De asemenea, la scurt timp după naștere, Marisa Paloma a oferit și câteva declarații în mediul online, explicându-le fanilor că nu a fost o experiență prea ușoară, fiind nevoită să nască prin cezariană.

„Nu știu dacă este momentul potrivit să fac aceste story, nici ora potrivită, dar acum am găsit un moment în care mă simt un pic mai bine, nu mi-am revenit complet. Credeam că lucrurile vor fi un pic mai simple de atât, dar nu, din păcate. În schimb, să vedem partea plină a paharului: asta mică este superbă, așa cum v-am mai scris și zilele trecut, a primit nota zece la naștere. Până la urmă am ajuns să nasc prin cezariană, după cum v-ați dat unii dintre voi seama. Nu credeam că o recuperare este atât de dificilă, nici nu m-am interesat pentru că nu aveam asta în plan, dar lucrurile merg spre bine. O să vă povestesc toată experiența când o să ajung acasă, pentru că am trecut prin niște stări și niște situații ciudate, o parte dintre ele inexplicabile. O să vă povestesc cu lux de amănunte când ajung acasă și o să am mai multă vlagă și când o să mă simt un pic mai bine.”, povestea Marisa Paloma, după ce a născut.

