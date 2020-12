Fiica Andreei Bănică a plâns în direct! Ce s-a întâmplat cu fiica artistei

Andreea Bănică și Sofia au fost invitate în cadrul unei emisiuni de televiziune unde au povestit despre cum a decurs colaborarea pentru colindele de Crăciun, dar și ce își dorește fiecare de la Moș Crăciun. Frumoasa artistă a povestit că își dorește în primul rând iubire din partea soțului său, iar pe partea materială își dorește foarte multe perechi de pantofi, genți și vacanțe în Maldive și Bali. Fiica sa a susținut că își dorește un telefon. Sofia a mai spus că își dorește ca bunicul ei să fie sănătos.

In articol:

Citeste si: Andreea Bănică a trecut prin clipe de groază: „Eram desfigurată de dureri”

Sofia a devenit foarte emoționată când a venit vorba de starea de sănătate a bunicului ei. Andreea Bănică a precizat că fiica sa a suferit foarte mult când bunicul său a stat internat în spital. În acest moment, bunicul Sofiei se recuperează și este într-o stare destul de stabilă, fapt ce a bucurat-o pe Sofia.

Duetul mamă-fiică a emoționat o țară întreagă

Pe parcursul emisiunii, cele două au povestit și despre cum a decurs colaborarea pentru colindele de Crăciun. Andreea Bănica și Sofia au cântăt pentru prima oară împreună.

Citeste si: EXCLUSIV EVZ. Ludovic Orban vrea să mai ia din atribuțiile premierului Florin Cîțu - evz.ro

Citeste si: Un bărbat care a fost declarat decedat și înmormântat a apărut în fața porții cu o zi înainte de pomana de 40 de zile – EXCLUSIV VIDEO - bzi.ro

„Și eu, și Sofia, ne-am dorit să lansăm împreună o piesă de mult timp. Eu aș fi vrut cu mai mulți ani în urmă, însă era micuță și nu credeam că este pregătită. Anul acesta am simțit că este momentul, Sofia îmi spunea deja de ceva timp că își dorește să avem o piesă a noastră și probabil că în viitor ne vom gândi și la acest lucru”, a povestit Andreea Bănică.

Citeste si: Andreea Bănică, motivul pentru care nu și-a trimis fetița la școala în vreme de pandemie: „Am un sentiment ciudat…”

Colaborarea cu fiica sa a emoționat-o pe Andreea Bănică. „A fost greu, foarte greu. Mai greu decât orice și decât toate concertele mari la care am participat. Decât toate premiile la care am luat parte și am participat. Chiar și atunci când câștigam premii, parcă nu era așa.” a declarat Andreea Bănică

Andreea Bănică și Sofia[Sursa foto: Instagram]

Sursă: Spynews.ro