In articol:

Fiica Andreei Esca este insarcinata cu Mario Fresh? Au aparut imagini care vor readuce in atentie zvonurile potrivit carora Alexia Eram se pregateste sa devina mamica. Cum a fost surprinsa tanara?

Jurnalistii de la cancan.ro au imagini care o dau de gol pe Alexia Eram. Fiica renumitei stiriste Andreea Esca a cam luat in greutate, motiv pentru care exista voci care sustin ca ar fi gravida. In imaginile publicate de sursa citata, iubita lui Mario Fresh facuse o scurta oprire la un supermarket din zona de nord a Capitalei. Imediat ce a coborat din masina decapotabila a cantaretului cu care formeaza un cuplu de aproape patru ani, domnisoara Eram a uimit pe toata lumea. Silueta ei a suferit mici modificari, asa ca nu e exclus sa fie insarcinata si sa se pregateasca sa faca publica vestea cea mare.

Citeste si: Selly, cu mașina vandalizată și atacat cu făină! Vloggerul a luat foc: "Și eu am oameni pe care nu-i suport, dar...”

Citeste si: Imagini inedite cu Andreea Esca, din perioada în care se iubea cu fiul lui Alexandru Arșinel

Citeste si: Alexia Eram, fata Andreei Esca, surprisă în ipostaze provocatoare

Alexia Eram insarcinata cu Mario Fresh?

Alexia Eram a cumparat doua sticle cu suc si cate ceva de rontait, apoi si-a luat in brate o buna prietena, cu care a stat de vorba in strada cateva minute bune. Nu e exclus ca Andreea Esca sa devina bunica desi este inca foarte tanara!

Recent, Mario Fresh declara ca el si Alexia s-au cam ingrasat. "Toata lumea a lasat comentarii cum ca Alexia e insarcinata. Amandoi ne-am ingrasat. Eu am luat zece kilograme, iar Alexia undeva pe langa. Nu e nicio problema, ca ne apucam amandoi de sala. Nu, nu este insarcinata", marturisea, in urma cu putin timp, cantaretul aflat sub aripa protectoare a lui Alex Velea.

sursa foto: cancan.ro.