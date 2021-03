Fiica artistei Gabi Luncă, primele declarații despre starea de sănătate a mamei sale: "Nu i-am spus că e vorba de COVID..."

In articol:

Rebeca Onoriu, fiica cântăreței Gabi Luncă, a dat primele detalii despre starea de sănătate a mamei sale. Cum se simte în aceste momente interpreta de muzică populară și lăutărească?!

Noi detalii despre starea de sănătate a cântăreței Gabi Luncă

Gabi Luncă este internată la ATI, după ce a fost infectată cu noul coronavirus. Artista de 81 de ani s-a confruntat în urmă cu ceva ani cu cancerul mamar, iar familia artistei este îngrijorată la momentul actual.

Citeste si: Gabi Luncă, infectată cu virusul COVID-19! Marea artistă a fost internată de urgență

Rebera Onoriu, fiica artistei, a dat primele declarații despre starea de sănătate a mamei sale. Se pare că aceasta nu a vrut să îi spună în primă fază că ar fi vorba de virusul COVID-19, ci doar de o pneumonie.

Totuși, starea de sănătate a artistei este una bună, este stabilă, cooperantă, nu este intubată, dar are nevoie de masca de oxigen.

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

''Mulțumesc pentru interesul cu privire la starea de sănătate a mamei mele. Mă tem să mă pronunț. E vorba totuși de un COVID. El înțeleg că poate fi și pervers și atunci mi-e greu să mă pronunț. Este stabilă, cooperantă, nu este intubată, Slavă Domnului, însă are nevoie de masca aceea de oxigen.

Gabi Lunca si fiica sa[Sursa foto: Facebook]

Am stat de vorbă în fiecare zi, însă nu am obosit-o foarte mult la telefon, ea fiind cu acea mască. În primă fază a avut o mască, un fel de full face şi acum am trecut la o mască mai slabă, deci un punct înspre bine. Multe nu sunt de spus. Vrem doar să o auzim. Ne interesăm pe secţie, doamnele de la spital sunt foarte amabile şi drăguţe şi tot timpul este supravegheată video şi ne dau informaţii în timp real.

Citeste si: Fiul lui Gabi Luncă și al lui Ion Onoriu candidează la alegerile prezdențiale! Emanuel Onoriu duce mai departe ”profeția” făcută pentru tatăl său

Mă tem. Avem de-a face cu un COVID şi atunci mă tem să fac declaraţii, dar din respect pentru publicul mamei, aş vrea să fie informaţii corecte. Da, întradevăr, au fost două teste pozitive. Ne-am internat acum patru zile şi Dumnezeu este medic peste medici. Aşteptăm vindecarea.

(...) Nu era vaccinată. Nici nu ne-am fi gândit. Am protejat-o cât am putut, însă, din păcate, nu a ţinut de noi (...) Am vorbit acum o oră la telefon cu măicuţa mea. Chiar ea ne încurajează. Ea nu a ştiut...Vă daţi seama...Noi nu i-am spus dânsei că e vorba de COVID, am spus că e vorba de o pneumonie, însă e o femeie unsă cu toate alifiile şi atunci când ai atâta tratament şi injecţii, nu mai e cazul de glumă. Tot ea ne încurajează...Mă bucur că are o stare bună psihică'', a spus Rebeca Onoriu, fiica celebrei cântăreţe Gabi Luncă, potrivit Antena 3.