Fiica Gabrielei Cristea împlinește astăzi 5 ani! Mesajul emoționant postat de prezentatoarea TV: „Plâng de-a binelea”

Gabriela Cristea retrăiește astăzi una dintre cele mai importante momente din viața ei, ziua în care a devenit mamă pentru prima dată. Astăzi a venit pe lume, în urmă cu 5 ani, micuța Victoria, așa că mama sa a scris în mediul online un mesaj extrem de emoționant.

Este sărbătoare mare în familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Victoria a început să devină o domnișoară în toată firea, care își face părinții mândri în fiecare moment. Prezentatoarea TV este profund emoționantă în aceste momente, neputându-se abține să nu verse lacrimi de fericire și împlinire sufletească.

Fiica cea mare a Gabrielei Cristea împlinește 5 anișori

Gabriela Cristea a împărtășit cu fanii ei din mediul online bucuria pe care o simte în această zi specială.

A marcat ziua de naștere a primei sale fiice printr-un mesaj emoționant postat în mediul online, în semn de recunoștință că Dumnezeu i-a dăruit-o ca fiică, după multe rugăciuni și rugăminți făcute din inimă. Emoțiile sunt la cote maxime pentru cei doi părinți nu pot decât să se bucure și să sărbătorească în această zi specială.

Alături de mesajul postat, prezentatoarea TV a publicat și o serie de imagini cu cea mică, din diferite momente prețioase din viața lor de familie.

„5 ani! Uitându-ma la pozele cu ea, mi-au dat lacrimile de emoție…iar acum plâng de-a binelea. M-am rugat pentru ea si chiar am implorat, dar ea trebuia sa vina in lumea asta fix acum 5 ani. Blânda si generoasa, cu dorința sa învețe toate tainele lumii, ne luminează viata ca un far. Știe să aprecieze lucrurile si revarsă dragoste cu generozitate si bucurie. Ea este mica mea mare si o sa rămână așa toată viata. La multi ani, Victoria! Sunt fericita, măgulită si privilegiata ca sunt mămica ta. Am sa fiu mereu lumina care sa te ocrotească. Mami, tati si Iris te iubesc pana la stele!”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

