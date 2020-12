Fiica jurnalistului Octavian Andronic, acuzații grave după moartea tatălui său ”A murit nasol” Cu 18 zile înainte fusese depistat cu COVID

In articol:

Vestea morții cunoscutului jurnalist Octavian Andronic a îndoliat presa românească, acesta fiind fondatorul ziarului Libertatea şi cel care a înfiinţat agenţia de presă Amos News.

Se pare că Octavian Andronic a fost infectat cu noul coronavirus, iar decesul său s-a produs ca urmare a unor complicații tocmai din cauza acestui virus.

La scurt timp după anunțul decesului, fiica lui Octavian Andronic a postat pe contul de Facebook un mesaj în care face acuzații grave la adresa sistemului medical.

”A murit si tatal meu, Octavian Andronic (ANDO) si a murit nasol.. nu cred ca neaparat din neglijenta doctorilor ci mai mult in lipsa de informatie si informare....a murit fix in ziua 18 de covid...cand au cedat inima si rinichiul, avea o pneumonie severa bilaterala....tip covid...Nu putea respira cu intubarea non-invaziva...presiunea de oxigen era prea mare?

Sincer cred ca in Martie a mai avut o serie de covid...netratat , acesta lasand sechele, o hipertensiune si cred ca si o autoimuna cu manifestari cutanate, o rosacee ceva...eu am tot cautat ...nu a vrut sa faca mari investigatii...am cateva analize, radiografii de la Nasta si cateva ct-uri , Nasta si Sf Maria...sunt efectiv terminata, vroia sa traiasca si nu a putut....in fine a murit intubat in ultimele ore la Militar la coronariana...avea cheaguri , un vas necrozat si nu au putut pune stem...UNA PESTE ALTA...AIA E! 0 informare...NU EXISTA COMUNICARE! Poate asta ar schimba lucrurile...

Fiica lui Octavian Andronic a făcut public ultimul desen al caricaturistului

Ultimul desen al lui Octavian Andronic, facut in spital

De altfel, fiica jurnalistului, care era și mare caricaturist, a reușit să recupereze din spital și carnețelul cu desene al lui Octavian Andronic și a postat și probabil ultimul său desen.

”Iubitul meu.... carnetelul din spital....probabil ultimul desen”, este mesajul pe care tot fiica lui Octavian Andronic l-a postat alături de forografia respectivului desen.