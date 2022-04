Fiica lui Aurelian Preda a scos la vânzare casa pe care artistul i-a lăsat-o moștenire! Motivul te va lăsa fără cuvinte: "O rată foarte mare" | EXCLUSIV

In articol:

Aurelian Preda a fost un mare cântăreț de muzică populară din țara noastră. Lumea folclorului a fost foarte norocoasă să îl aibă, datorită talentului și dedicării sale.

Fiica lui Aurelian Preda va scrie o carte în memoria tatălui său

Acesta a avut o fiică, pe Anamaria Rosa, pe care a iubit-o nespus și căreia i-a lăsat moștenire tot ce avea mai de preț.

De mult timp, Anamaria spunea că își dorește să scrie o carte și să o lanseze pe piață. Mulți au susținut că regretatul artist nu ar fi tatăl ei biologic, însă ea nu a băgat de seamă și nu a fost niciodată curioasă să caute răspunsuri. Ba mai mult, s-a concentrat pe carieră și a continuat să își facă părintele mândru, care o veghează de acolo Sus.

"Niciodată nu am vrut să caut informații despre trecutul meu. Chiar dacă mi s-a spus că tatăl meu, Aurelian Preda, poate nu este tatăl meu biologic, nu am mai avut curiozitatea să aflu dacă este sau nu, pentru că pe mine mă interesează doar faptul că m-a crescut, ceea ce mi-a oferit și niciodată nu am o fiu influențată de chestia asta. Nici dacă aș afla altceva, nu aș fi influențată sub nicio formă. Așa că, probabil în acea carte voi menționa și aceste lucruri, dar nu voi detalia foarte mult, pentru că aș vrea să mă prezint în fața oamenilor și cu amintiri frumoase, nu doar cele triste, dar asta e viața omului și cu bine și cu rele, trebuie să vorbim despre toate.", a mărturisit Anamaria Rosa Preda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Fiica lui Aurelian Preda vinde casa moștenită de la tatăl său

Anamaria Rosa Preda și-a iubit extrem de mult tatăl și încă o face, drept dovadă că amintirile sunt dureroase. Aceasta a luat o decizie și anume să scoată la vânzare casa pe care tatăl ei i-a lăsat-o moștenire. Tânăra ne-a dezvăluit motivul real pentru care a ales să facă acest lucru, ce s-a întâmplat de a declanșat o astfel de acțiune.

"S-a speculat că aș putea pierde casa care mi-a fost lăsată moștenire. Am ales eu să vând casa. Într-adevăr, fiind o perioadă foarte grea și fiind o rată foarte mare, am spus că îmi este foarte greu să întrețin o asemenea casă, pentru că, lăsând la o parte rata, ajung la aproape 1000 de euro pe lună, bani care nu sunt 1 leu, 2, valorează ceva. Atunci am decis ca după ce fac succesiunea să vând casa, sper să și reușesc acest lucru. Deci, nu pierd nicio casă, pur și simplu așa am ales, să o vând și să îmi cumpăr o casă mai mică, în care să îmi desfășor eu activitatea și să mă simt în largul meu, pentru că îmi e greu. E o casă în care am adunat amintiri, dar nu frumoase, în niciun caz.", a declarat Anamaria Rosa Preda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.