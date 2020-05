In articol:

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor intră în politică, Lidia mergând pe urmele tatălui ei. Fostul senator şi lider al Partidului România Mare, decedat pe 14 martie 2015, la 65 de ani, a avut două fiice, pe Lidia şi Jeni. Prima a absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti, iar cea de a doua a absolvit Facultatea de Jurnalism a Universităţii Spiru Haret. De anul trecut, Lidia Tudor a devenit cadru didactic la Universitatea Spiru Haret, postul său fiind acela de „tutore psihologie Învăţământ de la Distanţă (ID)”. ( citește despre eroarea care a provocat decesul lui Vadim Tudor

Mesaj puternic din partea Lidiei Vadim

Zilele trecute, Lidia a postat un mesaj furibund. “Nu susțin și nu voi susține niciodată niciun om politic sau partid din România, in afara de o posibila formațiune care sa reflecte întocmai valorile pe care tatăl meu ni le-a insuflat tuturor și pentru care s-a luptat timp un sfert de secol: integritatea teritorială a României, bunăstarea romanilor, necesitatea dezvoltării noastre ca stat și ca popor prin propriile noastre forte și resurse - resurse de care sa beneficieze romanii, și nu străinii, care sa aducă prosperitate romanilor, și nu străinilor, care sa ii pună pe romani și România pe harta Europei ca stat independent, indivizibil și de sine stătător, nu colonia din prezent!”, a scris fata cea mare a lui Vadim.

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor intră în politică: "Vadim nu a fost nebun"

„Cum spuneam, o asemenea formațiune este nu numai necesară, ci poate chiar obligatorie, in contextul in care astăzi, când pe șestache aflam ca forul numit Camera Deputaților a votat autonomia Ținutului Secuiesc, „liderul opoziției” din România iese cu declarația pe care o vedeți pe ecran.Astăzi, la mai bine de 4 de la moartea lui, Vadim va sta in coasta!”, a continuat Lidia Tudor.

„Iar voi, cei mici și mult prea neînsemnați ca sa va puteti împotrivi, v-ați dat seama ca Vadim nu a fost nebun când va avertiza ca țara se va rupe in bucăți (acum, sau peste 100 de ani, tot aia e), ca munții ne vor fi cheliți, ca ne vor comanda toți neaveniții in propria noastră țara, care.... ce sa vedeți, demult nu ne mai aparține! Later edit: formațiunea la care ma refer nu este Partidul România Mare, a cărui activitate este întreruptă din cauza luptelor interne dar și juridice, ci o alta, noua, pornita de la zero dar pe temelia solida a vadimismului!”, a încheiat fiica lui Vadim Tudor.