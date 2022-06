Fiica lui Laurențiu Reghecampf ar fi împlinit astăzi 25 de ani! Mariana Pfeiffer, prima lui soție, mesaj dureros pe Internet: „Un înger”

In articol:

Este o zi cu multă încărcătură emoțională pentru Laurențiu Reghecampf și pentru prima lui soție, Mariana Pfeiffer. În urmă cu 25 de ani, chiar în această zi, a venit pe lume primul lor copil, Ana Lisa Cristina Reghecampf, pe care cei doi o așteptau cu nerăbdare. Din nefericire, nu aveau să știe că nu vor avea mult timp la dispoziție cu micuța.

Pe când avea câteva luni de viață, și-au dat seama că avea probleme de sănătate, iar temerile lor au fost atestate de diagnosticul pus de medicul care a consultat-o: tetralogia fallot. Cei doi au fost de acord cu operația micuței, însă organismul ei slăbit nu a rezistat, iar la un an și o lună au pierdut-o.

„A fost un moment dificil atunci în viața mea. A fost primul copil pe care l-am avut cu Mariana. La vârsta de 8 luni am descoperit că are o problemă la inimioară, avea tetralogia fallot, inima nu se împărțise exact în cămăruțe și a trebuit să o operăm.

În perioada aia eu jucam la Steaua, am dus-o la Cluj, am operat-o, doctorul ne-a spus că operația a reușit, dar trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operația la inimă, să vadă exact cum decurg lucrurile după aia. Din păcate, n-a reușit. La un an și o lună a fost operația. Așa am pierdut-o.", a povestit Laurențiu Reghecampf, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță.

Mariana Pfeiffer, mesaj dureros în memoria fiicei sale

Nici Laurențiu Reghecampf și nici prima lui soție nu vor uita niciodată ziua de 10 iunie, căci în urmă cu 25 de ani deveneau părinți pentru prima dată. Nu știau, însă, că timpul lor și al fiicei lor este limitat. Micuța s-a născut cu niște probleme cardiace foarte grave și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală în urma căreia organismul nu a mai rezistat, iar un an mai târziu, pe 31 iulie, s-a stins din viață.

Mariana Pfeiffer a transmis pe contul ei de pe rețelele de socializare un mesaj plin de durere în memoria fiicei lor.

„Un înger din Cartea Vieții mi-a scris nașterea fetiței mele, și șopti când închise cartea

„Prea frumoasa pentru pământ” a fost mesajul scris de Mariana Pfeiffer pe rețelele de socializare.