Fiica lui Meme Stoica a vorbit despre coșmarul prin care a trecut când a aflat că e bolnavă! ”L-am întrebat pe tatăl meu. Mor? Îmi spui dacă mor? Tot corpul meu era maro!”

Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, a trecut prin clipe terifiante în urmă cu trei ani și jumătate! La doar 25 de ani, a fost diagnosticată cu o boală gravă: o tumoră malignă cu metastaze la plămâni și la coloană.

Fiica lui Meme Stoica a vorbit despre coșmarul prin care a trecut când a aflat că e bolnavă! ”Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical. Aveau dreptate”

Teodora a găsit totuși puterea de a învinge maladia și să revină la o viață normală. ”Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima variantă. Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimba în bine.

A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut că atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare. Așa că voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajută și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântări deghizate”, spunea, în urmă cu ceva vreme, Teodora Stoica într-un mesaj postat pe contul ei de Instagram.

Teodora, fiica lui Meme Stoica, dezvăluri dureroase despre momentul în care a aflat că e bolnavă! ”Ai un nodul la gât!”

Fiica lui Meme Stoica avea să vorbească mai în amănunt despre coșmarul pe care l-a trăit, în urmă cu puțin timp, în fața lui Cătălin Măruță.

„Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua, Cocolino, și mi-a spus: «Ai un nodul la gât, știai?». M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare. Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat. Eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. În acele două săptămâni n-am fost om. Am primit mail-ul și am sărbătorit pentru că nodulul era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar el tot creștea... Mi-a spus doctorul că trebuie scos dacă vreau să fac un copil, pentru că altfel n-o să mai pot să respir în timpul sarcinii”, a povestit fiica lui Meme Stoica la podcastul lui Măruță.

Teodora Stoica [Sursa foto: Instagram]

Fiica lui Meme Stoica a vorbit despre coșmarul prin care a trecut când a aflat că e bolnavă! ”Aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os”

Teodora Stoica a recunoscut că vestea bolii a ”dărâmat-o total”, fiindcă nu înțelegea ce i se întâmplă cu adevărat.

”Trebuia să fac o tiroidectomie, dar parțială. M-am operat și nu prea puteam să procesez nimic. Am stat la terapie intensivă o noapte, pentru că așa e procedura. A doua zi, în salon, doctorul vorbea, vorbea, dar eu nu înțelegeam nimic, eram în stare de șoc. Mi-a spus că nu era așa simplu cum au crezut și că a fost nevoit să-mi facă tiroidectomie totală, pentru că și-au dat seama că nodulul era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os”, a vorbit fiica lui Meme Stoica despre operația făcută în primă fază, apoi a continuat.

„Am ajuns acasă... Dărâmată total, pentru că nu mai înțelegeam nimic. După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv și este interesant așa pentru oameni, pentru că e atipic. Nu e chimioterapie, nu sunt citostatice. Trebuie să iei o pastilă și să stai 4 zile singur în spital, iar eu aveam o mare frică de singurătate”, i-a spus Teodora Stoica lui Măruță.

Teodora Stoica [Sursa foto: Instagram]

MM Stoica, mesaj emoționant din partea unui dinamovist, după ce fiica lui, Teodora, a câștigat lupta cu cancerul: „Arogantul acela e un tată de toată isprava!”

Fiica lui Meme Stoica a vorbit despre coșmarul prin care a trecut când a aflat că e bolnavă! ” A trebuit să fac iod-ul de două ori, dar se vorbea să-l fac de 6-7 ori”

După operație, situația a devenit din ce în ce mai dificilă pentru Teodora, așa că temerile și întrebările legate de viața ei au început să îi fie prezente în minte. De aceea, l-a întrebat pe tatăl său care era adevărul.

”Aveam 25 de ani și era foarte avansat. În ultima zi mergeai și făceai un fel de CT și se vedeau exact resturile. Corpul era galben și resturile de tumoră erau cu maro. La mine se vedea totul maro. Am trecut prin asta... A trebuit să fac iod-ul de două ori, dar se vorbea să-l fac de 6-7 ori. Totuși am scăpat cu două terapii”, a dezvăluit Teodora, care apoi a recunoscut că i-a fost teamă de moarte.

„Da, mi-a fost frică. Atunci când eram în spital și după ce am făcut acel CT, știam că tatăl meu e în contact cu doctorul, iar nimeni nu-mi scria nimic. Atunci l-am întrebat pe tatăl meu, e foarte greu să pui întrebarea asta, dar am pus-o: «Mor? Îmi spui și mie dacă mor?». M-a sunat, un apel video, și îl vedeam, era o «legumă». Mi-a spus: «Nu e atât de grav. E puțin și la plămâni, dar nu-i grav, nu, nu, nu». Dar îl vedeam, nu putea să vorbească, și mi-am dat seama că era grav”, a menționat fiica lui Meme Stoica la podcastul lui Măruță.

Fiica lui Meme Stoica a vorbit despre coșmarul prin care a trecut când a aflat că e bolnavă! Acum, din fericire, este sănătoasă și duce o viață normală

Din fericire pentru Teodora, acum, la 28 de ani, poate zâmbi din nou, a învins boala și e fericită, alături de oamenii frumoși din viața ei.

Teodora a dezvăluit și ce a schimbat în stilul de viață, s-a apucat de sport, participă la multiple concursuri de înot în ape înghețate, dar are grijă foarte mult și de alimentație. ”Epoca fetelor sănătoase. Dacă există un lucru pe care l-am învățat în ultimii ani, este importanța de a te antrena, indiferent cum, când și unde te afli. Fie că este mers pe jos, alergare, înot, antrenament de forță, nu contează atâta timp cât ieși din zona ta de confort.

Al doilea este să ai grijă cu ce îți hrănești corpul. Evită alimentele procesate, zahărul și glutenul și să ai trei sferturi de legume în farfurie. De asemenea, pătrunjelul înseamnă viață”, este un alt mesajul postat de Teodora Stoica, pe contul ei de Instagram.

Absolventă a Facultății de Drept, fiica lui Meme Stoica este angajată din 2018 în departamentul de marketing al celor de la FCSB și este una din salariatele model ale clubului patronat de Gigi Becali. ”E copilul meu, îmi seamănă 100%, e un copil ambițios și inteligent. Poate face carieră în orice domeniu în care va lucra ” , spunea tatăl Teodorei în 2018, pentru WOWbiz.ro, iar acum declarațiile oficialului ”roș-albaștrilor” se și confirmă.