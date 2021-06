Filmarea care schimbă totul! Influencerița din Chișinău a fost împinsă de la etajul 14? „A aruncat-o...”

Veronica, influencerița din Chișinău [Sursa foto: Instagram] 12:12, iun 12, 2021 Autor: Clara Ionescu

Veronica, o influenceriță din Chișinău, a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul 14 al blocului în care locuia cu iubitul ei. Tânăra în vârstă de 24 de ani suferea de depresie și a decis să își pună capăt zilelor într-un mod cumplit.

Familia și prietenii Veronicăi sunt în stare de șoc. Tânăra a lăsat în urmă un mesaj de adio, însă speculațiile că ar fi fost, de fapt, împinsă de la etaj nu au încetat să apară. Din primele informaii, tânăra ar fi fost singură în apartament în momentul în care a recurs la gestul extrem.

Un filmuleț apărut în mediul online dă peste cap ipotezele anchetatorilor. În videoclip se poate observa apartamentul din care Veronica s-a aruncat, în care se poate observa că apar două persoane. Internauții sunt de părere că influencerița ar fi putut fi aruncată de la etajul 14 al apartamentului în care locuia.

„Nica nu a murit singură, a aruncat-o/ Este cineva care se urcă sau nu știu/ Se vede foarte bine că acolo sunt două persoane/ Se vede bine că acolo sunt doi oameni și că celălalt vrea să o împingă pe Nica/ Doamne ferește”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților, care susțin că Veronica nu s-a sinucis.

Veronica, influencerița din Chișinău, a transmis un mesaj de adio pe internet

Influencerița Veronica a transmis un mesaj cutremurător în mediul online. Înainte să își pună capăt zilelor, tânăra în vârstă de 24 de ani a mărturisit că nu mai are pentru cine să trăiască.

„Uneori, mă mir cât sunt de puternică. Cât r***t suport. Eu înțeleg că nimeni în afară de mine nu mă va putea ajuta. Nu am un umăr. Nimeni nu-mi va spune: Nika, relaxează-te, totul va fi bine. Mă am pe mine și gata. … Mereu am trăit singură, pentru mine. Pur și simplu, nu mai am pentru cine…”, spunea Veronica înainte să moară, pe rețelele sociale.

