Rămasă fără Sorina, adoptată de familia Secărin, care a plecat în vara trecută în Statele Unite, familia Șărămăt continuă să spere că fetița de 8 ani pe care ei au crescut-o în ultimii 7 ani se va reîntoarce în vila familiei din Baia de Aramă. Speranțele lui Vasile și ale Marianei Șărămăt se pun în Tribunalul București, care pe 21 octombrie a acceptat redeschiderea procesului privind anularea adopției, după depunerea unor falsuri la dosar.

Citeste si: INCREDIBIL! Ce a ajuns să facă Sorina în America, la noua ei familie adoptivă? Sorina a fost filmată făcând gesturi cu tentă sexuală sau imitând fumatul! ”E scandalos până la cer!” EXCLUSIV

La finalul anului trecut, Sorina a apărut într-o înregistrare realizată în America în care fata solicita soților Șărămăt, cărora li se adresa cu ”domnul și doamna Șărămăt”, să ”înceteze cu prostiile” dacă vor ca ea să îi viziteze atunci când va reveni în România! WOWbiz.ro a stat atunci de vorbă cu Vasile Șărămăt despre clipul în care Sorina li se adresează și le spune să nu mai vorbească "prostii".

"Am văzut și noi filmarea aceea, se vede de la o poștă că e o făcătură, au pus-o pe Sorina să spună așa ceva ce nici un om mare n-ar putea să spună... Cum ar putea vreodată fata noastră sa ne spună nouă "doamnă și domnule Șărămăt", când noi am crescut-o și o iubim ca pe ochii din cap?! Este evident că familia Săcărin se teme de rezultatul procesului redeschis la Tribunalul București privind anularea adopției și că încearcă astfel să ne determine să renunțăm la demersurile noastre în justiție. Mesajul e simplu: "Nu mai continuați cu procesul și dezvăluirile și poate vine Sorina în vizită pe la voi". Nu o sa meargă cu noi, noi mergem înainte cu Dumnezeu și cu încredere în justiție. Sorina e fata noastră și nădăjduim că se va întoarce în familia noastră, unde a fost fericită", a declarat atunci Vasile Șărămăt în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

După sărbători, destul de triste ținând cont că au fost primele fără Sorina, familia Șărămăt - prin vocea lui Dan, băiatul cel mare al familiei - a postat o înregistrare emoționantă găsită în telefonul Sorinei, în care fata o numește ”mamă” pe Mariana Șărămăt, asistenta maternală care a crescut-o timp de 7 ani.

”Telefonul Sorinei încă este o cutie cu surprize!

Aseară am găsit in el un video in care ea le prezenta pe mama și surioara ei, Andreea.

L-am postat că poate o sa îl vadă și mincinoasa de psiholoagă de la IML Craiova, care spunea ca Sorina nu o considera pe Andreea sora ei, doar prietena și colega ei, nu soră! Sperăm sa fie trasă la răspundere pentru declarațiile mincinoase!”, a notat Dan Șărămăt.