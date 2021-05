Finalişti Românii au Talent 2021! Cine sunt cei cinci concurenţi din prima semifinală, care s-au calificat în finala sezonului 11 FOTO UPDATE

In articol:

Finalişti Românii au

Talent 2021! Cine sunt primii cinci concurenţi din semifinală care s-au calificat în finala sezonului 11.

Vezi AICI cine sunt concurenţii din a doua semifinală, difuzată în 21 mai 2021, care s-au calificat în marea finală.

Finalişti Românii au Talent 2021: Duo Turkeev, Daria Batschi, Narcisa Ungureanu, Art of Robots, Rareş Trufea, Dean Bowman, Ana Maria Mărgean, GIM, Remi Martin, Filip Cioc şi Magitot.

Finalişti Românii au Talent 2021!

În semifinalele live de la Românii au Talent 2021 vor participa în total 24 de concurenţi. În fiecare dintre cele două semifinale vor participa câte 12 concurenţi.

Semifinala Romanii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Din fiecare semifinală live, doar câte cinci concurenţi se vor califica în marea finală Românii au Talent 2021. Finaliştii sezonului 11 vor fi aleşi de publicul, care îi va susţine prin voturi.

De asemenea, Andi Moisescu, Alexandra Dinu, Andra şi Florin Călinescu vor avea şi un wild-card, pe care îl pot acorda după a doua semifinală.

Astfel, în finală Românii au Talent 2021 se vor califica 11 concurenţi, care vor lupta pentru marele premiu pus în joc: 120.000

de euro.

Concurenţi semifinala Românii au Talent 2021! Cine sunt cei 24 de concurenţi care vor participa în galele live din sezonul 11

În prima semifinală a emisunii Românii au Talent 2021 au performat: Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Sara Şmighelschi, Acro Mystic Duo, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Andrii și Bogdan Kalashnyk, Narcisa Ungureanu, Ana Maria Mărgean, Daria Batschi Beleca, GIM şi Rareş Trufea.

Finalişti Românii au Talent 2021. Rareş Trufea

Rareș Ionel Trufea a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021. Concurentul din Vaslui a primit în preselecţii un Golden Buzz din partea lui Smiley și Pavel Bartoș.

Finalişti Românii au Talent 2021. Rareş Trufea[Sursa foto: Instagram]

Rareș Ionel Trufea este un tânăr din Vaslui, care studiază la un liceu de arte din Piatra Neamţ. Concurentul moşteneşte pasiunea pentru muzică de la tatăl său.

”La Românii au Talent am venit pentru experiență. Îmi doresc să trăiesc această experiență. Mă numesc Trufea Rareș Ionel, am 16 ani și sunt în clasa a 11 a și sunt din Vaslui, însă fac liceul de arte în Piatra Neamț, iar ca instrument de performanță fac pian. Totul a început de la cinci ani jumate, atunci tatăl meu a dat cu lingura într-un pahar, iar eu am recunoscut nota emisă de pahar, iar el a văzut atunci în mine un viitor muzician.

Tatăl meu acum este pensionar, dar a fost solist vocal toată viața lui, iar mama este plecată în Italia, are grijă de o bătrânică. Este greu fără mama mea și ei îi este greu fără mine, dar știu foarte bine că a plecat ca să mă întrețină la școală și ca să îmi ofere un viitor.”, a spus Rareș Trufea în preselecţii.

Finalişti Românii au Talent 2021. Ana Maria Mărgean

Ana Maria Mărgean este finalistă la Românii au Talent 2021. Fetiţa ventriloc a pregătit în semifinale un moment muzical împreună cu una din păpuşile ei.

Finalişti Românii au Talent 2021. Ana Maria Mărgean[Sursa foto: Instagram]

Ana Maria Mărgean a primit Golden Buzz în preselecţiile de la Românii au Talent 2021. Andra a fost cea care a apăsat butonul auriu pentru micuţa ventriloc.

”Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus fetița în preselecţii.

Finalişti Românii au Talent 2021. Duo Turkeev

Duo Turkeev sunt finalişti la Românii au Talent 2021. Cei doi au prezentat un număr de acrobaţie spectaculos la care au participat şi cele două fetiţe ale cuplului.

Finalişti Românii au Talent 2021. Duo Turkeev[Sursa foto: Instagram]

Cei doi soți s-au cunoscut în Canada. Dmytro lucra atunci la Cirque du Soleil cu o altă parteneră, care s-a accidentat. Cei de la circ au vrut totuși să păstreze în program numărul lor așa că a fost nevoit să-și găsească repede o înlocuitoare. Au organizat un casting și i-au trimis 5 video-uri finale din care el să-și aleagă viitoarea parteneră. A ales-o pe Julia, actuala lui parteneră de scenă și de viață.

Finalişti Românii au Talent 2021. Daria Batschi Beleca

Daria Batschi Beleca este finalistă la Românii au Talent 2021. Harpista a primit Golden Buzz din partea lui Andi Constantin în preselecţiile emisiunii.

Finalişti Românii au Talent 2021. Daria Batschi Beleca [Sursa foto: Instagram]

Daria Batschi are 15 ani și este elevă la un liceu de artă din București. Concurenta a venit la preselecţiile de la Românii au Talent 2021 cu un număr spectaculos de artă și anume, cântatul la harpă. Eleva studiază la harpă încă din clasa a 5 a. Cel mai mare vis al Dariei este să ajungă solistă la harpă, dar și profesor.

Finalişti Românii au Talent 2021. GIM

GIM este cel de-al cincilea finalist ales în prima semifinală a emisiunii Românii au Talent 2021. Ghintan Ion Mihai sau Gim este concurentul care a primit Golden Buzz în preselecţiile de la Românii au Talent 2021 şi astfel a ajuns direct în semifinala competiţiei.

Finalişti Românii au Talent 2021. GIM [Sursa foto: Instagram]

Gim are o poveste de viață impresionantă. Tânărul rapper a crescut la casa de copii, iar de la o vârstă fragedă a fugit și s-a descurcat pe cont propriu.

”Prima mea amintire e când l-au înfiat pe fratele meu. Noi am ajuns amândoi la același cămin, orfelinat și el a fost înfiat de când era mic. Atunci s-au rupt legăturile, știam că nu o să mai vină să mă viziteze. Nimeni nu se mai întoarce o dată unde e rău. Eu am stat la orfelinat până la 12 ani, oficial, după care am plecat. Am stat trei ani în stradă, sub niște țevi în timpul iernii, nu simțeam frigul. Când îmi era foame, făcea Dumnezeu cumva să am, să primesc fără să cer. Mai munceam la negru, nu aveam buletin, construcții, munceam cu ziua. M-a păzit Dumnezeu, nimeni altcineva. M-a protejat bine că alții sunt mult mai rău”, a povestit Gim în preselecţii.

Când se va afla câştigătorul de la Românii au Talent 2021

Marea finală Românii au Talent 2021 va avea loc pe 28 Mai, iar în finalistul care va obţine cele mai multe voturi din partea publicului va fi desemnat câştigătorul sezonului 11 şi va pleca acasă cu premiul în valoare de 120.000 de euro.