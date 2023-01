Fiul Corneliei Catanga dă de pământ cu Nicole Cherry! Alexandru Pădureanu, cu nervii întinși la maxim, după ce artista i-a menționat familia într-un interviu: "Tu ești o glumă din punct de vedere muzical, să fii foarte atentă în exprimare!"

In articol:

Fiul Corneliei Catanga a răbufnit, la scurt timp după ce Nicole Cherry a vorbit despre relația pe care o are cu familia Pădureanu în cadrul unui interviu.

Declarațiile artistei l-au deranjat pe Alexandru Pădureanu, care a ținut să-i transmită un mesaj dur!

Citește și: Nicole Cherry a dezvăluit lucruri nebănuite de la înmormântarea Corneliei Catanga! De ce a ales artista să nu meargă: „Mama mea a fost acolo și mi-a zis”

Alexandru Pădureanu, scos din sărite de Nicole Cherry: "Tu ești o glumă din punct de vedere muzical, ți-o spune un muzician. Să fii foarte atentă în exprimare!"

Alexandru Pădureanu a răbufnit, după ce a ascultat podcastul realizat de Mihai Morar, cu Nicole Cherry. Declarațiile artistei, despre relația pe care o are cu familia Corneliei Catanga, l-au făcut pe fiul cântăreței de muzică lăutărească să îi dea o replică usturătoare tinerei: "Acum două zile m-am uitat, întâmplător, pe YouTube, la acel podcast făcut de Mihai Morar, invitând-o pe Nicole Cherry, și în care ea și-a spus "povestea", despre cum a "început". A vorbit și despre "relația" cu noi (familia Pădureanu – Catanga), despre care susține că nu a fost una profundă, ci una foarte rară și că, de când a ajuns "vedetă autohtonă", noi ne dăm pe lângă ea și căutăm o "relație specială". Deși delira și era foarte nesigură pe ceea ce încerca să spună.

Totodată, menționând și faptul că părinții ei aveau un magazin de bijuterii și că era o persoană cu un potențial, din punct de vedere material, foarte ridicat, și că părinții sunt niște persoane foarte importante! Ceea ce este total neadevărat… Deoarece, adevărul este cu totul altul... Bun! Nu a crescut în casă cu muzica, așa cum am crescut eu cu părinții mei, noi fiind niște oameni mult mai simpli, dar cu bunul Dumnezeu în inimile noastre. Aș ruga-o, într-un mod foarte respectuos, să nu mai pomenească de familia mea Catanga-Pădureanu, ea ajungând o "vedetă" recunoscută. S-ar înjosi să aibă un grad de rudenie cu părinții mei.", a declarat Alexandru Pădureanu, pentru playtech.ro.

Alexandru Pădureanu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Șerban Huidu, momente de sinceritate. Mesajul pe care i l-a transmis lui Găinușă, după ce relația lor s-a răcit- kfetele.ro

Fiul Corneliei Catanga a ținut să-și exprime părerea și despre cariera muzicală a lui Nicole Cherry: "Draga noastră, mare-mică vedetă! Ești un produs extrem de ieftin în showbiz-ul românesc, remarcându-te ca un artist care face comerț, și nu artă, cochetând cu manelele. Deși, dacă stau bine să mă gândesc, nu ai să cânți niciodată mai bine ca aceste fete și ca acești băieți care au apărut, deoarece tu ești o "glumă" din punct de vedere muzical, care a avut noroc. Și ți-o spune un muzician! Dar tu ești în necunoștință de cauză și nu am pretenții de la tine.

Citește și: Aurel Pădureanu se zbate să supraviețuiască fără Cornelia Catanga. Dezvăluiri sfâșietoare, după ce a urcat pentru prima dată pe scenă de la moartea ei: „S-a terminat”

Tu nu știi ce înseamnă sensul cuvântului muzician. Nu noi suntem cei care trebuie să fim mândri că faci parte din neamul nostru, ci tu! Iar tu nu știi să faci diferența dintre popularitate și celebritate. Eu, personal, nu aveam nimic cu tine, dacă nu te exprimai la modul în care te-ai exprimat. Nu uita niciodată că părinții mei au o carieră de 50 de ani de activitate, mama fiind UNICĂ în muzica lăutărească, iar tatăl meu e considerat la ora actuală unul dintre cei mai mari cântăreți de romanțe, care au mai rămas în viață. Așa că atunci când ți se ia un interviu, să fii foarte atentă în exprimare.", i-a mai transmis Alexandru Pădureanu artistei.

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga [Sursa foto: Facebook]

Ce a dezvăluit Nicole Cherry despre relația cu familia Pădureanu?

Reacția lui Alexandru Pădureanu vine în urma declarațiilor pe care Nicole Cherry le-a făcut în podcastul lui Mihai Morar. Artista a mărturisit că nu a fost niciodată foarte apropiată de Cornelia Catanga sau soțul acesteia, deși între familia ei și familia Pădureanu există o relație de rudenie: "Aurel este fratele bunicii mele… Tata nu cunoștea de la ei despre muzică, relația noastră cu ei nu a fost una extrem de apropiată, era una, așa, ne vizitam rar, când mai venea pe la bunica mea, dar cam atât, niciodată nu s-a întâmplat mai mult decât atât… Eu vă zic că le-am oferit tot respectul și chiar dacă au mai comentat despre mine, eu n-am spus nimic și în continuare îl respect pe Mitică.

Dar, nu că el s-a certat cu tata. Dar, până să fiu cunoscută, niciodată nu eram așa de apropiați și, apoi, dintr-odată, trebuia să fim apropiați. Eu am urmat cursul firesc al lucrurilor, iar respectul a fost și este în continuare pentru Mitică, cum îi spun, și îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Nu am ajuns la înmormântarea Corneliei, mama și tata au fost acolo… Atunci eu tocmai aflasem că sunt însărcinată, mi-era și foarte rău, așteptam să iasă testul ok, să știu că este copilul bine înainte să anunț. Pentru că nu am fost la înmormântare, toată lumea m-a văzut atunci oaia neagră… Dacă eu nu am comentat, e pentru că am nu am vrut să dau curs unor lucruri care oricum nu ajutau. Cum aș fi putut să zic că nu e așa, dacă ei credeau că e așa?", a mărturisit Nicole Cherry, în podcastul amintit.

Nicole Cherry [Sursa foto: Captură video]