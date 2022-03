Fiul lui Jorge a ajuns de urgență la spital, după ce s-a infectat cu o bacterie periculoasă: „A stat două nopți pe oxigen. Boala asta a fost foarte agresivă”

In articol:

Jorge și soția lui, Raluca Prodea, traversează o perioadă extrem de grea din viața lor, după ce David, fiul celor doi, s-a îmbolnăvit. Se pare că micțul s-a infectat cu o bacterie destul de periculoasă și agresivă și a avut nevoie de intervenția medicilor.

De o săptămână se află la spital, ba chiar a avut nevoie și de oxigen. Artistul a făcut primele declarații pe acest subiect și a povestit mai multe pentru Click.ro.

Jorge, speriat peste măsură, după ce fiul său s-a îmbolnăvit: „ A debutat cu o tuse, apoi a avut febră, iar următoarea zi a fost mai rău”

Artistul trece prin clipe de coșmar, după ce fiul său a intrat în contact cu o bacterie periculoasă. Primele simptome au fost asemenea unei răceli foarte puternice, însă care nu se ameliora cu niciun tratament. Tusea devenea pe zi ce trece mai intensă, astfel că Jorge a decis să-l ducă pe cel mic la spital, acolo unde cadrele medicale i-au făcut analizele de sânge.

Rezultatele i-au băgat în sperieți: David s-a infectat cu o bacterie. De o săptămână, copilul se află internat la o unitate medicală, alături de Raluca Prodea, care nu-l scapă nicio clipă din ochi.

Vedeta spune că David a avut nevoie, inclusiv, de masca de oxigen pentru două nopți, care l-a ajutat să respire mai bine.

„Suntem foarte speriați. Nu am crezut că am putea trece prin așa ceva vreodată. Problemele cu David ne-au dărâmat. Boala asta a fost foarte agresivă. David se află în spital de luni și probabil că va mai sta câteva zile pentru că are o bacterie foarte severă.

A debutat cu o tuse, apoi a avut febră, a mâncat bine, iar următoarea zi a fost mai rău. Pediatra ne-a dat antibiotic, dar următoarea zi a fost și mai rău. Tușea foarte rău și am plecat cu el la spital. Medicii i-au făcut rapid analize de sânge și au descoperit această bacterie.

Soția mea se află internată cu el în spital, acolo doarme… mă rog, mult spus doarme pentru că îl supraveghează non stop. Eu nu pot să stau cu ei, merg și îi văd prin geam, pentru că protocolul este foarte riguros. A stat două nopți pe oxigen… ce să mai spun. Nu am cuvinte”, a explicat Jorge pentru Click!