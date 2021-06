Jorge, declarații incendiare despre căsnicia sa: "Am avut și momente de cumpănă"

Jorge și Ramona sunt căsătoriți de opt ani și le merge mai bine ca niciodată. [Sursa foto: Captură Instagram] 14:01, iun 30, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

După ce a divorțat de Alina Laufer, împreună cu care are și o fetiță, Jorge și-a refăcut viața alături de Ramona, actuala lui soție. Deși există o diferență de vârstă între ei, acest lucru nu i-a împiedicat să aibă o frumoasă poveste de dragoste și să-și întemeieze o familie împreună, în ciuda criticilor celor din jur.

Cei doi sunt căsătoriți de opt ani

Jorge și Ramona sunt căsătoriți de opt ani și le merge mai bine ca niciodată. La început, cântărețul a fost dezamăgit de părerile celor din jur, dar cu timpul a învățat să nu mai bage în seamă răutățile și să se bucure de viață. Artistul radiază când este lângă soția și băiețelul lui, David, pe care îl are împreună cu aceasta. Recent, Jorge a declarat că el și partenera lui de viață au găsit secretul fericirii, având o relație bazată pe sprijin necondiționat, dar și pe iubire și respect.

De asemenea, acesta a povestit că un lucru important în relația lor a fost reprezentat de valorile comune, pe care el și Ramona le împărtășesc încă de când s-au cunoscut: "Este o femeie încântătoare, care mă surprinde de la an la an și de la lună la lună. Am avut și momente de cumpănă, însă noi mereu ne-am bucurat de prezent. Asta ne-a și apropiat. Evoluăm și creștem, iar faptul că învățăm unul de la celălalt ne ajută să nu intrăm în monoton și să ne și mobilizăm unul pe celălalt. Și pe mine m-a afectat mulți ani treaba asta. Ce spune gura lumii? Însă, la un moment dat, am realizat că nu dorm în pat cu lumea, că nu ei îmi aduc un ceai când sunt răcit, că nu îmi dă o îmbrățișare când am nevoie și că nu muncește pentru mine. Așa că lumea să ne mai lase! Ne-a legat dorința și înfometarea de autodepășire și de a ne descoperi ca oameni. Credința în Dumnezeu a fost un liant în relația noastră și având aceleași valori și venind din familii similare, ne-a fost ușor să ne conectăm.", a declarat Jorge pentru revista "Viva".

Cum s-au cunoscut actorul și actuala lui soție?

Jorge și Ramona Prodea s-au cunoscut la teatru, acolo unde actorul era pe scenă, iar ea își aștepta o prietenă, care se afla la repetițiile aceleiași piese. Flacăra dintre cei doi nu s-a aprins imediat, ci a mai durat o perioada până când, revăzându-se, au rămas împreună.

Jorge mai are o fetiță, din căsătoria cu Alina Laufer, înafară de David, băiatul din căsătoria cu Ramona. Actuala soție, de asemenea, are și ea o fată, deja la vârsta adolescenței, din relația anterioară.