Gabriel Guță, fiul Nicoletei Guță, a devenit în premieră tată anul trecut. Foarte mândru de băiețelul lui, Patrick, pe care-l are cu Roxana, Gabriel a postat câteva fotografii artistice realizate la botezul micuțului, fiind felicitat de toți prietenii virtuali.

Ajutat să-și crească băiatul chiar de bunica lui, Mariana, fosta parteneră a lui Nicolae Guță, Gabriel are timp astfel să se concentreze pe vânzarea de mașini second hand, unde a devenit un sprijin de nădejde pentru Nicu, unchiul său. Pe lângă Gabriel, manelista Nicoleta Guță mai are un băiat, Nicolas, și el rezultat din căsnicia cu Andrei Limbău, un bărbat din Petroșani de care s-a despărțit cu mare scandal.