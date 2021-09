Fizz și-a schimbat numele în Bitcoin și și-a cumpărat un bancomat! Excentricul cântăreț și-a tras un Rolls Royce de 300.000 de euro! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Chiar dacă nu mai apare la fel de des la televizor, Fizz continuă să șocheze. Tânărul milionar a devenit recent prooprietarul unui ATM situat în piața Bucur-Obor, de unde se pot vinde, cumpăra sau schimba criptomonede.

Fizz are propriul ATM în Piața Bucur-Obor

Interpretul și-a și schimbat numele de scenă în Bitcoin Fizz.

Bogdan Croitoru, pe numele lui real, a inaugurat acum câteva săptămâni propriul bancomat, devenind partener oficial al unei importante companii de tranacționare din România.

”Renumit pentru melodiile sale, dar cunoscut și ca om de afaceri, acesta a intrat in domeniul crypto. Un pasionat al monedelor digitale, Fizz a invatat foarte multe despre Bitcoin, in special investind in moneda rege. Acesta a devenit de curând și partenerul nostru, avand un ATM in Compex Nou Piața Obor”, se arată într-un comunicat al companiei.

Citeste si: De ce a dispărut Fizz după ce a participat la Puterea Dragostei. Vezi cum a fost surprins acum în București

La evenimentul de inaugurare a noului bancomat, Bogdan a venit la bordul ultimei lui achiziții: un Rolls Royce Wraith, în valoare de aproximativ 300.000 de euro.

Citeste si: Corina Chiriac, distrusă! Cum a reacţionat după ce a aflat de Monica Anghel. "Doamne, ce trist...- bzi.ro

Fizz: de la filme erotice la bitcoin

Bogdan Croitoru are 41 de ani și a devenit celebru la începutul anilor 2000 când s-a lansat în muzică sub pseudonimul Fizz.

El s-a făcut rapid remarcat datorită ținutelor scumpe și a textelor în care descrie viața de lux pe care o trăiește.

În 2004, el și-a lansat primul lui album, ”Totul sau nimic”, în cadrul unui eveniment care a avut loc la un centru comercial din Capitală și unde a semnat nu mai puțin de 2000 de autografe. În același an, el a obținut două premii la Romanian Music Awards: ”cel mai bun artist debutant” și ”cel mai bun website: fizz.ro”.

Citeste si: Cum a vrut Fizz s-o combine pe Mellina de la Survivor România 2021? Cântărețul, fascinat de războinică, a primit pas de la aceasta

În 2005, Fizz a lansat filmul erotic ”Ladies Man”, în care a fost regizor, scenarist și actor principal. El a avut-o parteneră pe Oana Ioniță, Miss Playboy 2004.

4 ani mai târziu, Fizz a revenit în muzică sub psedunimul de Bob Taylor și a dat lovitura cu piesa ”Deja Vu”, interpretată de Inna, care a devenit hit internațional.

Mama lui Fizz conduce o firmă de salubritate

În fine, în 2019, Fizz a intrat în casa ”Puterea Dragostei”, acolo unde a luat parte la un show matrimonial, emisiune prezentată la acea vreme de Andreea Mantea.

Bogdan Croitoru este absolvent al Universității Tehnice de Construcții București și are un master în limba engleză. El este fiul Doinei Croitoru, acționară la una din cele mai importante companii de salubritate din Capitală.