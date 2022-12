Flavia Mihășan își dorește o fetiță? Fosta asistentă TV vorbește pentru prima dată despre al treilea copil: "Mi-ar plăcea" | EXCLUSIV

In articol:

Flavia Mihășan este una dintre cele mai iubite persoane publice. Asistenta TV a câștigat simpatia publicului prin carisma și fizicul ei de invidiat. Este clasată în topul celor mai sexy mămici din România, având doi băieți superbi.

Flavia Mihășan vrea să aibă o fetiță?

În urmă cu aproape 3 ani, de când a născut primul copil, a decis să se retragă din televiziune și să se dedice total rolului de mamă.

Flavia Mihășan are o familie superbă, pentru care a făcut multe sacrificii, mai ales în ceea ce privește cariera. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, vedeta ne-a vorbit în premieră despre posibilitatea venirii pe lume a unui al treilea copil, mai exact o fetiță. Fosta prezentatoare TV a fost foarte sinceră și nu s-a abținut în declarații.

"De fiecare dată când merg în parc și văd fetițe de aceleași vârste, câte de drăguțe sunt și cât de drăguț se joacă și cum nu cad și se lovesc și iar cad și se lovesc și așa mai departe 24 de ore din 24, mi-ar plăcea. Însă, nu cred că o să se mai întâmple. Pentru noi, formula de doi copii și în special doi băieți este ce ne-am dorit și nu...Cel puțin în momentul ăsta este foarte bine așa cum e. Și în plus, sora mea care îmi este foarte apropiată, are două fetițe și îmi satisface nevoia de a giugiuli o fetiță când merg la ea.", a mărturisit Flavia Mihășan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Flavia Mihășan, povești savuroase despre viața de mamă cu doi băieței

Majoritatea timpului Flaviei este dedicat copiilor și creșterii și dezvoltării lor. Are doi băieței care îi aduc zâmbetul pe buze în fiecare zi, creând amintiri valoroase. Vedeta ne-a povestit ce năzbâtii au mai făcut micuții și cu ce se confruntă acum în ceea ce îi privește.

"La noi e perioada în care Carol vorbește și spune tot felul de lucruri de toate felurile și ne surprinde așa în fiecare zi. Tudor, crezând că e mai mare, deși are un an și jumătate, încearcă să vorbească ca și Carol și acolo este o chestie foarte amuzantă, pentru că ei doi se înțeleg într-o altă limbă, pe care noi nu o înțelegem. Este foarte frumos, foarte tare când îl vezi pe ăsta mic, care se crede mult mai mare decât e și care nu are niciun fel de barieră. Pur și simplu îl imită în orice. Merge pe bicicletă de la un an și două luni, pentru că l-a văzut pe Carol, iar Carol la un an și două luni nu mergea pe bicicletă, ca idee. Îmi place foarte mult cum se descurcă Tudor, e un războinic așa și nu se lasă niciodată și abia așteptăm să crească și un pic mai mult. În momentul ăsta, Carol este cel care decide dintre ei și probabil așa va fi mult timp de acum încolo și e și normal și și încurajăm chestia asta, dar mi-ar plăcea când o să mai crească un pic, să poată să riposteze cumva, bineînțeles nu agresiv sau ceva, să poată să își ia înapoi ce îi ia Carol, care consideră că totul e al lui.", a declarat Flavia Mihășan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Fosta asistentă TV ne-a mai povestit despre faptul că îl încurajează pe cel mic să asculte de fratele puțin mai mare, luându-l drept model. Se și documentează în ceea ce privește creșterea copiilor, semn că este o mamă foarte dedicată.

"Noi îi spunem tot timpul celui mic să îl aibă model pe fratele lui mai mare. De fiecare dată când trebuie să luăm o decizie despre ei doi, întâi îl întrebăm pe Carol și în funcție de ce zice el, facem și cu Tudor. Cred că e foarte important ca cel mare să se simtă cel mare între cei doi frați și, din câte am citit în toate lucrurile astea despre parenting, e foarte important ca cel mic să îl asculte pe cel mare.", a mai spus Flavia Mihășan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

