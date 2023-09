Flavius Nedelea, dezvăluiri neașteptate despre viața lui amoroasă: „Am avut o căsătorie de nouă ani”. Fostul iubit al Anamariei Prodan a trecut printr-un divorț, în urmă cu mult timp

In articol:

Fostul iubit al Anamariei Prodan a renunțat la discreția care îl caracteriza și a vorbit deschis despre viața lui sentimentală! Flavius Nedelea a luat pe toată lumea prin surprindere, dezvăluind că a fost căsătorit. Ce a povestit milionarul despre perioada în care a fost un bărbat însurat?

Flavius Nedelea a trecut printr-un divorț

Încă de când a apărut pentru prima dată la brațul Anamariei Prodan, Flavius Nedelea a preferat să fie discret cu privire la viața lui personală și nu a dat niciodată prea multe detalii despre ceea ce se întâmplă în relația lui. La fel s-a întâmplat și atunci când cei doi s-au despărțit, dar și atunci când milionarul s-a cuplat, pentru scurt timp, cu Iulia Sălăgean. Astfel că, deși bărbatul s-a iubit cu două femei foarte cunoscute în showbiz-ul autohton, publicul nu cunoaște multe lucruri despre el.

Însă, de curând, Flavius Nedelea a renunțat la discreție și a făcut o dezvăluire neașteptată. Bărbatul a mărturisit că a fost căsătorit, iar mariajul său a durat aproape un deceniu.

Mai mult, milionarul a dezvăluit că divorțul s-a produs în urmă cu 10 ani, iar el se consideră principalul vinovat pentru separarea de fosta soție. Totuși, deși a fost căsătorit timp de 9 ani, fostul iubit al Anamariei Prodan nu a devenit tată și a recunoscut că una dintre dorințele lui cele mai mari este să aibă un copil.

„Am fost căsătorit, am avut o căsătorie de nouă ani, din 2004 până în 2013. Știu ce înseamnă și viața de bărbat căsătorit. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar cred că am fost motivul principal în divorțul respectiv. Sunt destul de asumat ca bărbat. Nu am copii, nu aș putea spune că este un regret, pot spune că îmi doresc foarte mult un copil”, a declarat Flavius Nedelea în cadrul unei emisiuni TV.

Flavius Nedelea, despre despărțirea de Iulia Sălăgean

Fostul iubit al Anamariei Prodan și fosta soție a lui Alex Bodi s-au afișat împreună săptămânile trecute, declarând că formează cel mai nou cuplu din showbiz. Însă relația lor nu a durat mult timp, iar după doar câteva zile de la momentul în care Flavius Nedelea povestea că el și Iulia Sălăgean se înțeleg foarte bine, bărbatul a confirmat faptul că legătura lor amoroasă a ajuns, din păcate, la final.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Pur si simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când. Așa am decis și asta am făcut.(...) Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc pentru că nu avem nimic de împărțit. De-a lungul timpului, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut să vorbesc despre relațiile sau femeile din viața mea. Și dacă am considerat că am motive, cu siguranță le-am discutat doar noi, fără să le dezbatem public. Pentru mine și din punctul meu de vedere este un capitol închis. Nu consider că am ce să comentez despre acest subiect”, a mărturisit Flavius Nedelea, potrivit Spynews.ro.