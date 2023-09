„Minunatul meu” Flavius Nedelea a uitat-o deja pe Iulia Sălăgean?! Bărbatul a apărut în compania Anamariei Prodan, la puțin timp după ce s-a despărțit de fosta iubită

In articol:

Flavius Nedelea are parte în viața lui numai de femei frumoase! La doar o zi după ce a confirmat faptul că el și Iulia Sălăgean s-au despărțit, bărbatul a apărut în public la brațul fostei lui iubite, Anamaria Prodan. În urmă cu câteva luni, cei doi au avut o relație, care nu a durat, însă, foarte mult timp, iar acum, se pare că își petrec,

Flavius Nedelea și Anamaria Prodan au mers împreună la un eveniment

din nou, timpul împreună.

Ieri, Flavius Nedelea a dezvăluit că el și fosta soție a lui Alex Bodi, Iulia Sălăgean, și-au spus „Adio” după doar câteva zile de relație. În această seară, bărbatul a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a apărut, în cadrul unui eveniment, la brațul fostei sale iubite, Anamaria Prodan. Cei doi au format un cuplu timp de câteva luni, iar după ce s-au separat, ambii au declarat că au rămas prieteni. Se pare că legătura dintre ei nu s-a deteriorat nici până în prezent, căci, pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan a postat câteva imagini în care apare alături de Flavius Nedelea, spunând că bărbatul îi va fi prieten de viață.

„El este minunatul meu prieten pe viața @flavius_nedelea”, a scris Anamaria Prodan pe pagina ei de Instagram, alături de fotografiile în care apare la brațul fostului ei iubit.

Flavius Nedelea și Anamaria Prodan au apărut împreună, la puțin timp după ce bărbatul s-a despărțit de Iulia Sălăgean [Sursa foto: Instagram]

Iulia Sălăgean și Flavius Nedelea s-au despărțit

Fostul iubit al Anamariei Prodan și fosta soție a lui Alex Bodi s-au fotografiat împreună zilele trecute și au declarat că formează un cuplu, însă, la scurt timp, au apărut zvonurile potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit, iar Flavius Nedelea ar fi dat-o afară din restaurantul său pe Iulia Sălăgean.

Bărbatul a declarat că presupusul incident din localul său nu a avut niciodată loc, însă a confirmat despărțirea de Iulia, preferând să nu dea prea multe detalii despre situația dintre ei.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Pur si simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când. Așa am decis și asta am făcut.(...) Nu este adevărat. Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc pentru că nu avem nimic de împărțit. De-a lungul timpului, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut să vorbesc despre relațiile sau femeile din viața mea. Și dacă am considerat că am motive, cu siguranță le-am discutat doar noi, fără să le dezbatem public. Pentru mine și din punctul meu de vedere este un capitol închis. Nu consider că am ce să comentez despre acest subiect”, a povestit Flavius Nedelea, potrivit Spynews.ro.