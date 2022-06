Flavius și-a găsit iubită în India? După ce a plecat din Casa Iubirii trăiește o adevărată aventură! "Mă face să fiu dependent de ea" | EXCLUSIV

In articol:

Flavius din Casa iubirii vorbește despre plecarea lui în India, despre experiența trăită acolo, dar și despre noile lui cuceriri. Flavius a declarat că primele două săptămâni în India au fost cele mai grele și că uneori i se face dor de Casa iubirii.

Flavius s-a îndrăgostit în India

Tânărul a menționat că acum este atras de o rusoaică pe care cunoscut-o în India.

Motivul pentru care Flavius a ales să părăsească Casa Iubirii a fost India și proiectul de care se bucură în prezent. Tânărul este mai mult decât entuziasmat să-și trăiască viața acolo, cu tot ce implică ea. Acesta a dezvăluit că a întâlnit o fată care i-a dat lumea peste cap.

Citeste si: Cătălin Moroșanu a făcut declarații surprinzătoare despre abstinență. „Să nu văd femei!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Am și un crush aici, am cunoscut multe fete, nu o să îmi fac relație aici, mă distrez, dar fata asta mă face să mă gândesc la ea. E genul de fată, care, dacă aș fi cu ea, mă face să fiu dependent de ea. Eu nu vreau asta, nici ea pentru că și ea e tot cu munca aici. E rusoaică, are ochii alună. Are vibe-ul ăla care îmi place mie, dar nu știu, ne-am văzut doar la câteva petreceri. Am mai avut câteva aventuri cu niște prietene din India. Am 24 de ani, cu siguranță în următoarea mea relație vreau să fac ceva super serios. Dar mă gândeam cât stau aici că nu s-ar merita să îmi dau energia pe cineva, poate o iubesc, ea pleacă în altă lume, eu la fel, chiar nu vreau să sufăr.", a declarat Flavius.

Au mai păstrat legătura Flavius și Dori?

Pe parcursul competiției, Flavius a avut o idilă intensă cu Dori, primul lor sărut făcând ravagii.

De când a plecat nu s-a mai știut nimic de relația lor, însă tânărul lămurește situația și spune dacă mai există ceva între el și frumoasa blondină.

"Este și ea matură. Cred că s-a întâlnit și ea cu cineva prin București. Plus, nu e ca și cum am avut nu știu ce relație, da, ne-am sărutat. Vrea să îi transmit lui Dori că o salut și o pup și sper că e fericită. Oricum ne vedem când vin în București, asta nu cade. Că e prietenie, că e prietenie cu beneficii, că e o relație, nu contează. Când am ajuns aici, eu am mai vorbit cu ea primele două săptămâni, doar că e și ea în București e distrează.", a mărturisit Flavius, în emisiunea "Culisele Iubirii".