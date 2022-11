Flora Năstase, victimă a depresiei, după ce și-a pierdut averea. Regina blănurilor a fost internată la Psihiatrie. „Mă tăvăleam pe jos”

In articol:

Flora Năstase a fost internată la Psihiatrie, din cauza depresiei, după ce și-a pierdut averea. Designerul a vorbit despre greutățile vieții prin care a trecut. Designerul de blănuri, Flora Năstase, și-a construit o afacere de blănuri și în paralel câștiga bani și din imobiliare.

Flora Năstase, internată la Psihiatrie după ce și-a pierdut averea

Averea vedetei se ridicase la un milion de euro, bani pe care i-a pierdut în urmă cu 10 ani.

Celebrul designer a hotărât să-și investească toată averea la bursă, însă această decizie neinspirată a costat-o foarte mult. Flora Năstase își pierduse toți banii! Din cauza acestei traume, vedeta a fost internată la Psihiatrie doi ani la rând.

„ Eu am fost internată pentru suferința provocată de această problemă.”, a declarat Flora Năstase, într-un interviu recent pentru Revista VIVA!.

Citeste si: Cum a făcut Irinel Columbeanu primul milion de euro. Afacerea cu care a dat lovitura: „Mi-a deschis multe orizonturi”

Flora Năstase, internata la Psihiatrie după ce a pierdut toată averea [Sursa foto: Facebook]

Vedeta a mărturisit că a fost nevoită să-și revină atât material, cât și psihic.

A muncit foarte mult pentru a ajunge pe o linie de plutire, după pierderea suferită.

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

„ Nu am avut încotro. Pentru că a-ți plânge de milă e un lux, a fi depresiv e un lux. Ca să poți să fii depresiv, trebuie ca cineva să te îngrijească, să ai susținere materială. Eu nu am fost în situația de a-mi permite acest lux. Eu a trebuit să mă ridic și să muncesc, pentru că a trebuit să exist! A trebuit să plătesc un credit de 250.000 de euro, a trebuit să-mi plătesc lumina, gazele și ce mai aveam. Nu mi-am putut permite luxul de a-mi plânge de milă. Acesta e un lux.”, a declarat Flora Năstase.

Flora Năstase, „M-a ajutat un prieten de-al meu”

Celebrul designer de blănuri a declarat că timp de un an a căzut psihic din cauza datoriilor pe care le acumulase. Vedeta a mărturisit că timp de șase luni nu a știut de ea, iar după doi ani s-a internat la Psihiatrie, unde a început un tratament.

„ În primul an după ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și în momentul în care am rămas fără un leu în buzunare – cu 10.000 de euro datorie la stat, ca impozit pe profitul pe care l-a generat acest furt al banilor, pe care a trebuit să-l plătesc, și cu o rată la bancă de 2500 de euro –, atunci am căzut. Atunci au fost cele șase luni în care nu am știut de mine, iar internarea a venit după doi ani. Și în care, pur și simplu, mă tăvăleam pe jos.

Atunci, în primul an, m-a ajutat un prieten de-al meu. De fapt, când spun un prieten, nu e doar un prieten, pentru că e puțin spus ce a făcut el în momentele grele. M-a ajutat și, un an de zile, mi-a plătit ratele la credit. Așa am reușit să mă adun și, cât de cât, să mă remontez. După doi ani, am ajuns la spital, probabil de la stresul acumulat și de la oboseală. După acești doi ani, am realizat că nu mai pot continua și a trebuit să mă internez, să încep tratamentul.”, a explicat Flora Năstase.

Citeste si: Cu câți bani a rămas Bănel Nicoliță după retragerea din fotbal. „Am vrut să simt pe pielea mea cum e să pierzi. Și am simțit-o”

Flora Năstase, internata la Psihiatrie după ce a pierdut toată averea [Sursa foto: Facebook]

Flora Năstase a mărturisit că în prezent nu mai urmează niciun tratament, însă se poate întoarce la el în orice moment: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am aproape un an de când nu mai iau nimic. Nu îmi este foarte ușor, dar reușesc să exist. Am să mă întorc însă în orice moment, fără niciun regret, la tratament, pentru că psihicul trebuie ajutat ca orice alt organ al corpului. Nu este rușinos să faci tratament atunci când ești bolnav. Chiar nu e rușinos. Și depresia nu este o rușine. Este o boală ca oricare alta.”, a spus Flora Năstase.

De asemenea, vedeta i-a încurajat pe cei care suferă de depresie să ceară ajutorul unui specialist. Aceasta spune că depresia nu este o înfrângere, ci este o boală ca oricare alta.

” Nicio clipă să nu stea pe gânduri! Să consulte un medic psihiatru. Să nu le fie frică de tratament, pentru că tratamentul adecvat îți face numai bine. Ca în orice boală. Poate că sunt încercări până ce tratamentul devine adecvat și nu dă efecte nedorite, dar la un moment dat se va „pica pe tratament și viața ta va fi o viață normală. Altfel, te vei chinui toată viața. Depresia nu e o înfrângere. Nu e un handicap. Nu e o rușine. Este o boală ca oricare alta. Netratată, ea devine fatală.”, a încheiat astfel Flora Năstase interviul pentru Revista VIVA!.