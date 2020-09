Florentin Pandele si Gabriela Firea [Sursa foto: Facebook]

Florentin Pandele a avut reacții acide la adresa lui Nicușor Dan, după ce candidatul independent, susținut de PNL și USR PLUS, a întrecut-o în voturi pe Gabriela Firea, în lupta pentru Primăria Capitalei.

„N-am de unde să ştiu. Nu pot declara câştigătorul decât în momentul în care se termină de numărat voturile. 7 procente sunt mai greu de recuperat, dar sunt convins… Nu ştiu dacă mai cred. Suntem prea singuri. Gabi a fost prea singură în această campanie. Toate lăturile care s-au aruncat pe mine, începând de la USR, plus această distrugere a României şi acest individ Plicuşor Ban. Aceată puşcărie de om care a spus de mine că am făcut răul pământului, că am făcut afacerile pământului, că sunt infractorul infratorilor, această nenorocire de om, voi scoate în evidenţă ce a făcut această plagă a societăţii româneşti.

PNL-ul se găseşte într-o mare nenorocire. Acest individ care a spus că DNA-ul trebuie să vină să mă ia pe mine şi pe Gabriela Firea. Bucureştenii nu au ştiut că apa caldă vine de la Guvern. Şi toate nenorocirile ăstea i le-au pus în spate. Cum e posibil ca tu, premierul României, să spui că dacă va câştiga Nicuşor Dan bucureştenii vor avea apă caldă? Cum e posibil să spui asemenea nenorociri?

Gabriela Firea nu a fost de acord să iasă cu o campanie negativă. Din momentul ăsta mă voi transforma într-o portavoce. De ce îi iau apărarea lui Gabi Firea? Sunt revoltat ca român. Sunt revoltat ca ofiţer al statului român. Vreau să atenţionez rezerviştii României. Nu ştiu ce îi aşteaptă din partea aceastui partid care va distruge România. Se numeşte USR PLUS”, a explicat Florin Pandele, soțul Gabrielei Firea, la România TV.

Florentin Pandele, alături de Gabriela Firea după alegeri

Florentin Pandele nu a ezitat să explice motivele pentru care Gabriela Firea a pierdut alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Liviu Dragnea ar fi unul dintre ele. „Cauza principală a fost, după părerea mea, echipa de miniştri pe care a avut-o PSD-ul din 2017 până când au pierdut alegerile. Nu vreau să pomenesc numele fostului lider care se află în detenţie. Liviu Dragnea este unul dintre principalii vinovaţi ai pierderii alegerilor”, a precizat Florin Pandele.

„Vreau să vă spun faptul că dacă Gabi va pierde alegerile, pentru mine nu va fi o mare pierdere. Îmi voi câştiga soţia şi mama copiilor. Începând din ianuarie până în iulie, Gabi a suferit trei intervenţii chirurgicale. I s-au tăiat 30 de centimetri din colon prima dată şi alţi 29 după altă intervenţie. A stat trei luni de zile cu o pungă. Am să vă spun şi trei cauze care au generat pierderea Primăriei Capitalei. Cauza principală a fost după părerea mea echipa de miniştri pe care a avut-o PSD-ul din 2017 până când au pierdut alegerile. Gabi a făcut numeroase adrese ca să primească ELCEN-ul. A doua cauză este Victor Ponta. Gabi Firea a luptat singură”, a mai spus Florentin Pandele.