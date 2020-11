Florentina, iubita lui Livian de la Puterea Dragostei, prima reacție după ce s-a zvonit că Bianca Comănici a fost la Cluj

Florentina si Livian [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Florentina, iubita lui Livian de la Puterea Dragostei, este foarte activă pe rețelele de socializare și nu ezită să-și exprime sentimentele public față de câștigătorul sezonului doi al emisiunii fenomen de la Kanal D. Florentina continuă să posteze fotografii cu băiatul lui Nelson Mondialul, deși Livian nu a mai făcut-o în ultimele zile, după cum au observat chiar susținătorii lui. Mulți internauți s-au gândit la faptul că acesta s-ar fi întâlnit cu fosta lui iubită, Bianca Comănici, care a dat de înțeles mai multe lucruri.

Citeste si: Andra Volos a ajuns pe patul de spital. Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, mesaj emoționant: ”Nu uita...”

Citeste si: Jador, motivul despărțirii dintre Alexandra și Codruț: ”Am terminat-o cu tine, gata”

Citeste si: Cântăreața a uitat că e la Ferma. A făcut dragoste în fața camerelor - evz.ro

Citeste si: Cătălin Botezatu a vorbit despre Alex Bodi. Ce spune designer-ul despre fostul soț al Biancai Drăgușanu - bzi.ro

Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a răspuns la curiozitățile susținătorilor ei, însă nu cu subiect și predicat așa cum se așteptau aceștia. Bianca a lăsat de înțeles că a luptat pentru o nouă iubire, însă susținătorii ei sunt de părere că bruneta a zburat la Cluj, unde ar fi încercat să-l recucerească pe Livian.

”Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă. Eu vreau să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pt altă persoană, dar pentru mine da. În ultima vreme nu m-am concentrat pe carieră, am stat foarte mult în casă, am refuzat multe colaborări, am ales să mă ocup de mine. Nu m am focusat pe ce am avut de făcut. Am ingnorat multe lucruri pentru că nu mă puteam concenta, nici acum nu mă pot concenta. Trebuie să prind puteri să mă ridic. O vreme mi-a fost ușor, m am legat de niște lucruri care poate că nu erau adevărate, îmi băgăm în minte niște lucruri doar că să mi treacă”, mărturisește Bianca.

Florentina, prima reacție după zvonurile apărute

Florentina, iubita lui Livian de la Puterea Dragostei,a postat câteva fotografii cu iubitul ei, pe Instagram. Tânăra îi asigură pe toți că este împreună cu băiatul lui Nelson Mondialul, iar relația lor este mai puternică ca niciodată.

Florentina si Livian[Sursa foto: Instagram]