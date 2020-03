Florentina Raiciu este, cu siguranță, una dintre cele mai sexy asistente TV de la noi, aparițiile ei pe micul ecran fiind de natură să îi tulbure pe cei care, printre altele, au admirat-o și în diverse pictoriale prin revistele pentru bărbați.

Flori Raiciu pare să își fi revenit pe deplin după ce a avut probleme cu kilogramele în plus. Și, mai mult, profită la maximum de formele de fotomodel pe care le are, pozând în ipostaze care, cu siguranță, trebuie interzise de medici celor cu probleme cardiace. Nu de altceva, dar, fără să fie deloc inhibată în fața camerelor de luat vederi, focoasa blondină a arătat de ce numele Flori Raici ar trebui înscris în galeria celor mai sexy femei.

Așa că, fără să se teamă că ar putea provoca dureri de cap celor care o privesc, Flroi Raiciu a pozat în cele mai fierbinți ipostaze de până acum. Normal, blondina a făcut o serie de nuduri care mai de care mai interesante, purtând ba un costum de plasă care nu ascundea nici măcar un milimetru de piele, ba acoperindu-se, artistic, cu un cearșaf care nu ascundea nimic. Iar rezultatul este, cu siguranță, unul care să crească temperatura oricui până ar distruge... și coronavirusul.

Florentina Raiciu, probleme cu kilogramele

În urmă cu ceva vreme, Flori Raiciu a avut probleme cât se poate de serioase cu kilogramele, dar nu a cedat și, când a conștientizat că formele ei sunt în pericol, a început un regim draconic pentru a reveni la formă care a consacrat-o. “În urmă cu câteva luni, ajunsesem la o greutate nu tocmai lăudabilă... Stres, neatenție, eram foarte delăsătoare, nu pot spune că am ținut vreodată un regim drastic, nu asta este soluția! Ci o alimentație echilibrată, la ore fixe, cel puțin 2 litri de apă, multă disciplină, odihnă, sport de cel puțin trei ori pe săptămâna, o informație de baza, stimulând corpul prin efort îl forțezi să se adapteze și să activeze procese de vindecare. Stimulezi inima, circulația, creierul, sinteză nutrienților, etc.. Masaj, pentru a relaxa mușchii, drenaj limfatic, circulația sângelui, eliminarea toxinelor și bineînțeles, multă voință! Cheltuiam bani pe toate prostiile, însă nu mă gândeam la corpul meu, el merită o atenție la fel de mare că și părul, unghiile, etc.. Cum făceam toate lucrurile astea săptămânal, așa pot avea grijă să merg la sala, în parc, să am grijă ce mănânc, pentru că astfel te vei simți mai bine... Pielea va arată altfel, în interior se vor produce multe schimbări”, a povestit Florentina Raiciu, încântată că eforturile ei au avut rezultatele dorite și, în sfârșit, a revenit la formă care a consacrat-o în lumea showbiz-ului mioritic.

foto: Instagram