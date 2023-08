Florin Călinescu și-a dat cu părerea despre scandalul momentului din industria muzicală: „Mi se pare periculoasă”. Ce a avut de spus la adresa lui Gheboasă

In articol:

Gheboasă a dat peste cap lumea showbiz-ului, după ce a fost implicat într-un scandal major, legat de prestația sa de la festivalul din Cluj. Artistul a fost amendat de autorități din cauza cuvintelor jignitoare pe care le conțin piesele sale, iar în jurul lui s-a creat un adevărat conflict între generații.

După ce mai mulți cântăreți i-au luat apărarea lui Gheboasă, spunând că ceea ce face el este, de fapt, artă, Florin Călinescu nu a avut aceeași părere și a spus ce crede el despre artiștii din generația nouă. Fostul jurat de la emisiunea de talente a declarat că Gheboasă nu are nicio legătură cu muzica și că artiștii care cântă la genul acela de festivaluri sunt acolo doar pentru prezența scenică, iar toată treaba este făcută, de fapt, de computere.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine. Băiatu’ în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia. E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență” , a

declarat Florin Călinescu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit dcnews.ro

Florin Călinescu și-a spus părerea despre scandalul în care a fost implicat Gheboasă [Sursa foto: Captură Video]

Alex Velea a sărit în apărarea lui Gheboasă

Unul dintre cântăreții care îi sunt alături lui Gheboasă în această perioadă este chiar Alex Velea. Bărbatul, care de-a lungul timpului a ajutat multe tinere talente să se lanseze pe piața muzicală, consideră că se încearcă cenzurarea artiștilor români. Într-o postare pe rețelele de socializare, Velea s-a arătat extrem de nemulțumit față de atitudinea pe care au avut-o autoritățile în urma festivalului din Cluj, spunând că toți adolescenții prezenți la concerți știau, de fapt, ce urmează să asculte.

„Cenzura nu reprezintă nici mai mult, nici mai puțin, decât o teama, o teama absurda care n-are trebui sa blocheze un act artistic. Pe Mozart când a scris "Leck mich im Arsch" nu l-a mai amendat nimeni, dimpotriva a fost apreciat in continuare, faptul ca Dali își ascundea organe genitale in picturile lui… acelea au devenit arta. Nu mai blocați artiștii din a fi creativi indiferent de natura artei!!! Nu mai zic ca dati amenzi in cadrul unor evenimente private, unde lumea e conștienta de ce urmează sa asculte… ba mai mult, unii venind chiar pentru momentele blamate de voi acum. JOS CENZURA!!!”, a scris Alex Velea pe pagina lui personală de Instagram.

