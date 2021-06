Florin Cîțu a anunțat marea relaxare începând cu 1 iulie: ”Barurile și restaurantele deschise până la ora 2, evenimentele sportive cu capacitate de 50%”

Florin Cîțu [Sursa foto: Captură Video] 16:40, iun 24, 2021 Autor: Cristina Ionela

Premierul Florin Cîţu a făcut declarații importante, joi într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, referitoare la măsurile restrictive care vor fi relaxate începând cu data de 1 iulie. Prim-ministrul a anunţat, la finalul şedinţei de Guvern, noile relaxări ale unor măsuri impuse în contextul pandemiei de coronavirus

Cîțu a anunțat printre măsurile noi de relaxare, că se va permite organizarea de festivaluri, spectacole, concerte şi evenimente culturale cu peste 2.500 de spectatori, cu condiţia ca persoanele acestea să fie vaccinate, să poarte mască de protecţie şi să li se asigure o suprafaţă de un metru pătrat pentru fiecare.

Florin Cîţu a vorbit și despre ajutoarele acordate zonelor afectate de inundaţiile din ultima lună. „Luam toate aceste zone care au fost afectate si avem o hotarare de guvern pentru a aloca fonduri din Fondul de Urgenta. Tot astazi am modificat ordonanta privind categoriile de persoane disponibilizate din zona miniera, care sa beneficieze de masuri de protectie sociala in urma procesului de decarbonificare de la nivelul UE. In acest moment vorbim de 9000 de persoane ce vor fi disponibilizate pana in 2025, iar programul se intinde pana in 2030.

Astazi am modificat anexele privind prelungirea starii de alerta. Este vorbe de noi relaxari. In spatiile deschise sau inchise, competitiile sportive se vor desfasura cu pana la 50% spectatori. Numar mai mare la evenimente culturale in aer liber, 2.500 de spectatori, iar peste aceasta cifra, toate persoanele trebuie vaccinate. Se permite organizarea de evenimente cu peste 2.500 de persoane, doar daca toate sunt vaccinate sau se asigura o distanta de 1 metru intre participanti. La evenimente festive, 150 de persoane in exterior, 100 in interior, iar maxim 300 pentru persoane vaccinate sau minimum 1 metru distanta intre persoane. Activitatea operatorilor economici se extinde pana la ora 2 noaptea, cu maximum 70% din capacitate. Nu mai avem nicio limitare pentru hoteluri si am eliminat plata impozitului specific in HoReCa pana la finalul anului. Aceasta masura era dispusa doar pana la sfarsitul acestei luni”, a declarat Florin Cîţu.

Principalele măsuri de relaxare, care intră în vigoare de la 1 iulie

Activitățile culturale, artistice și de divertisment vor putea fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, în condițiile asigurării unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană.

Este permisă participarea doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital etc.).

Organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea activității cu un număr mai mare de 2.500 de persoane, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Începând cu data de 01.07.2021, se propune creșterea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii ce pot circula în grupuri pietonale de la 8 persoane la 10 persoane.

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) va fi permisă, începând cu data de 01.07.2021, cu participarea a maxim 150 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim 100 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și sunt respectate măsurile de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Desfășurarea activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise va fi permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și sub condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ori se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității).

Organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Participarea leste permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării evenimentului).

Organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness, va fi permisă începând cu data de 01.07.2021 cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp/persoană.