Florin Cîțu, cu vesta antiglonț în Kiev! Mulți au observat asta la politician: „Îți simt teama”

Ieri, 27 aprilie, Florin Cîțu a mers într-o vizită oficială la Kiev, acolo unde a purtat o discuție cu oficialii Ucrainei și Volodimir Zelenski, dar a susținut și un discurs în cadrul Congresului autorităților locale și regionale.

Pentru a-i ține la curent pe cetățenii țării noastre cu ceea ce s-a petrecut în delegația din Ucraina, președintele Senatului a făcut o postare pe Facebook, acolo unde a dezvăluit exact ce s-a întâmplat în Kiev.

Ei bine, însă, după ce a scris câteva cuvinte despre experiență și a postat niște fotografii din vizita sa de la Kiev, mai mulți internauți au început să lase comentarii legate de vesta antiglonț purtată de politicianul român, pe sub haine, motiv pentru care oficialul a ieșit cu un răspuns și a explicat concret cum a stat situația.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea lui Florin Cîțu

Mai mulți internauți au observat imediat că Florin Cîțu, în vizita sa de la Kiev, a purtat o vestă antiglonț, pe sub hanoracul kaki, așa că au ținut să evidențieze acest lucru în secțiunea de comentarii.

„Aveti vesta sub hanorac, macedoneanul o are peste, dar doamna din mijloc (elvetianca) unde are vesta anti-glont?”, „Of, îți simt teama, mai avea un pic și te halea”, „Vă imaginati ca dacă vă puneti hanorac sunteti un fel de Zelensky”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

După valul de comentarii din online, Florin Cîțu a ieșit cu un răspuns, explicând că vesta antiglonț pe care a purtat-o în Ucraina i-a fost dată de către reprezentanții SPP, fiind o vestă albă care, în general, se poartă pe sub haine.

„Era o vestă de purtat pe sub hanorac, era o vestă albă. Vestele negre au şi tot felul de buzunare. Era o vestă albă de pus pe sub haine.

Cred că atunci poate hanoracul era mai strâmt şi de aceea se vedea. Sunt veste de interior şi veste de exterior. Colegii de la SPP sunt cei care mi-au dat vesta, aşa că puteţi să îi întrebaţi, dar am dat-o jos după ce am plecat din zona aceea ”, a explicat Florin Cîţu.

Politicianul român, despre vizita la Kiev

Florin Cîțu a mers într-o vizită oficială la Kiev ieri, 27 aprilie, a doua zi după ce deja Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă merseseră în Ucraina. Cât despre această vizită pe teritoriul ucrainean, președintele Senetalui a spus că e un sentiment bizar când ieși din Kiev, asta pentru că acolo e o stare de alertă.

Ce au discutat Zelenski și Nicolae Ciucă, în Kiev! Primele imagini din vizita oficială: „L-am asigurat de sprijinul deplin al Românei”

„Când ieşi din Kiev sentimentul este bizar, pentru că toată lumea este în alertă tot timpul, lumea este încă în alertă. Sunt puncte de control şi chiar dacă erai cu coloană oficială totuşi se uitau foarte atent la fiecare. Plus că s-au verificat documente foarte atent şi la intrarea şi ieşirea din Ucraina. Până la urmă există acest sentiment, dar e bine că oamenii găsesc puterea să meargă mai departe.

Am văzut cafenele, restaurante care erau deschise. Repet. Acest Congres pe care l-a ţinut preşedintele Zelenski este un semnal foarte important pentru comunitatea internaţională, pentru că acum trebuie să ne concentrăm pe reconstrucţia Ucrainei ”, a explicat Cîţu.

Florin Cîțu într-o vizită oficială la Kiev [Sursa foto: Facebook]