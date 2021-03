Florin Cîțu, declarații de ultima oră! "Nu vrem să închidem economia. .."

In articol:

Florin Cîțu a făcut, astăzi, declarații de ultima oră despre situația din țara noastră. Premierul României justifică restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

În cadrul unei conferințe de presă, miercuri, Florin Cîțu a declarat că nu își dorește să închidă economia, dar vrea să găsească soluții pentru fiecare localitate în parte, ținând cont de situația epidemiologică din România.

„Nu vrem să închidem economia. Am vrut să avem soluții pentru a se folosi pentru fiecare localitate în parte. Este un mod de a calcula lucrurile. Am vrut să fie soluții în parte pentru că fiecare localitate are particularitățile ei”, a spus Florin Cîțu.

În continuare, premierul României justifică restricțiile impuse pe teritoriul țării noastre. Explicațiile vin în contextul în care, în ultimele zile, sute de persoane au ieșit să protesteze.

”În ianuarie, februarie, tot primeam întrebări de la jurnaliști referitoare la diferența dintre România și Europa. În Europa vedeam măsuri din ce în ce mai restrictive și în România aveam măsuri relaxate. De fiecare dată vă spuneam că mă uit la mai mulți indicatori. Numărul de cazuri confirmate, dar și la alți indicatori. (…) Am spus în acel momnt că nu se justifica nicio măsură, România are o strategie bună. Din păcate, începând cu luna martie a început să crească numărul cazurilor Covid, numărul persoanelor la ATI, numărul persoanelor decedate și numărul apelurilor la 112. Având în vedere toți acești indicatori am luat decizia de a avea consultări cu prefecții din toate județele, cu Asociația Municipiilor și Orașelor, cu Asociația Consiliilor Județene, pentru a găsi soluții pentru perioada următoare”, a declarat Florin Cîţu.

În continuare, politicianul adaugă faptul că măsurile vor mai continua chiar și în luna aprilie. Soluția pe care o propune este în continuare vaccinarea.

„În Bucureşti se aplică doar în week-end aceste măsuri, nu se vor aplica în timpul săptămâni. În acelaşi timp sunt regulile de anul trecut prin care se poate face decalarea orarului de muncă. Telemunca este în vigoare pentru cei din sistemul public şi din sistemul privat. Faptul că ceea ce aveam noi până la momentul acesta nu mai oprea răspândirea coronavirusului. România aveam anul trecut peste 4.000 de cazuri pe zi, acum are peste 6.000 zilnic. România are cele mai relaxate măsuri din UE. Pe lângă aceste măsuri, am venit cu măsuri care susţin mediul economic. Eu sunt cel mai conştient şi de aceea susţin că nu vreau să închide economia, dar avem nevoie de oameni sănătoşi pentru a avea o economie puternică, dar pentru a avea o economie puternică avem nevoie de oameni sănătoşi. Cifrele arată un deficit bugetar mai mic şi o creştere economică. Trebuie să avem răbdare în luna martie şi aprilie, dacă respectăm măsurile şi vom accelera campania de vaccinare, veţi vedea că în ciuda măsurilor, cum am zis anul trecut economia şi-a revenit, am avut creştere economică”, a conchis Cîţu.