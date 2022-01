Florin, fiul lui Liviu Vasilică, la cuțite cu mama lui: "Nu există pe lumea asta mamă ca tine!"

In articol:

Moartea lui Liviu Vasilică i-a făcut pe soția și pe fiul acestuia să ajungă la cuțite, din cauza drepturilor de autor. Chiar dacă au trecut 17 ani de când interpretul s-a stins din viață, se pare că Florin Vasilică și mama lui nu au îngropat securea războiului, ci dimpotrivă.

Florin Vasilică, mesaj tranșant la adresa mamei sale

Cei care îl urmăresc pe fiul lui Liviu Vasilică în mediul online au rămas muți când au văzut mesajul pe care artistul l-a postat pe contul personal de Facebook, la adresa celei care i-a dat viață. Florin Vasilică a jignit-o în nenumărate rânduri pe mama lui, revoltat de faptul că femeia i-ar fi cerut cheia de la casa în care locuiește, deși el nu ar fi avut acces la cheile de la casa părinteasca: "Deci, nesimțita de maică-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am... Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!", a fost mesajul pe care

l-a scris Florin Vasilică , pe rețelele de socializare.

Mesajul postat de Florin Vasilică, fiul lui Liviu Vasilică, pe contul lui de Facebook [Sursa foto: Facebook]

Totuși, se pare că solistul a reflectat imediat asupra gestului făcut, astfel încât a decis să șteargă postarea la puțin timp de la publicare, chiar dacă o mulțime de oameni văzuseră deja rândurile scrise.

Florin Vasilică, fiul lui Liviu Vasilică [Sursa foto: Facebook]

De la ce au pornit certurile dintre Florin Vasilică și mama lui?

În urmă cu mai mulți ani, în cadrul unui interviu televizat, Florin Vasilică dezvăluia că certurile dintre el și mama lui au pornit de la faptul că femeia refuza să îi cedeze ultimele piese pe care tatăl lui nu a mai apucat să le finalizeze, înainte să moară.

Cât despre drepturile de autor, artistul mărturisea pe atunci că nu își dorește niciun ban de pe urma părintelui său, ci doar să îi ducă numele mai departe, în muzică:

Eu nu-mi doresc bani de pe urma lui Liviu Vasilică, eu vreau să-i duc muzica mai departe. Mama mea a înregistrat numele tatălui mei la OSIM și l-a pus într-un sertar. Eu vreau să fac un festival care să se numească „Liviu Vasilică”, dar nu pot fără acordul ei. Eu am încercat de fiecare dată să las de la mine și nu vreau să o dau în judecată. Eu m-am apucat de cântat pentru a rămâne muzica lui Liviu Vasilică, eu de meserie sunt informatician, e o meserie bănoasă. Mama mea nu era de acord cu soția mea, dar și cu alte fete cu care am fost înainte.", declara Florin Vasilică în 2013, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

